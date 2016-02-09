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Фестиваль LAMA (Local Аdvertising & Marketing Аwards) – первый фестиваль рекламы в Беларуси, который призван стать своеобразным чемпионатом страны в сфере коммуникаций на национальном уровне.
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