Лучшая реклама Super Bowl 2016

09.02.2016



Автор: Константин Носков

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Накануне состоялось главное спортивное событие в США - финальная игра за звание чемпиона НФЛ «Super Bowl», которая также является важнейшим мероприятием в мире рекламы.Ежегодно на Суперкубке показывается около 60 роликов, которые смотрят порядка 100 млн зрителей.

В этом году стоимость трансляции 30-секундного видео составила $5 млн. Подборку лучших роликов предоставляет сайт stmegi.com

Acura

Acura прорекламировала автомобиль NSX через эмоции кричащего человека.

Audi

В ролике Audi показан бывший астронавт, который скучает по молодости. Вспомнить былые времена ему помогает поездка на новом автомобиле, во время которой он снова чувствует себя командиром корабля.

Honda

Для презентации автомобиля Ridgeline с системой усиленного звука Honda выпустила видео, в котором овцы начинают петь композицию Somebody to Love группы Queen, вдохновившись мелодией услышанной из машины песни.

Hyundai

Ролик Hyundai под названием «Охота» изображает молодую пару, которая убегает от медведей в лесу. Быстро сесть в автомобиль и скрыться от животных им помогает голосовая система включения двигателя. Медведи после этого начинают переговариваться между собой, обсуждая, что они собирались сделать с людьми.

Kia

В ролике Kia показан мужчина, который ищет свои носки. Когда он подходит к шкафу, перед ним появляется актер Кристофер Уокен (снимался в фильмах «Бэтмен возвращается», «Сонная лощина») и начинает сравнивать тех, кто предпочитает обычные классические носки и тех, кто выбирает разноцветные.

Первые, по его мнению, скучны и лишены вдохновения, а вторые выделяются и обладают особой силой. После этого шкаф открывается и актер презентует герою новый Kia Optima: «Он как самая захватывающая пара носков в мире, только среднеразмерный седан».

Mini

Mini в своем ролике продвигает отказ от навешивания ярлыков на предметы, рекламируя разные модели своего бренда. Например, теннисистка Серена Уильямс называет автомобиль «машиной для девочек», а футболистка Эбби Вамбах «гей-машиной». В конце актер Харви Кейтель говорит: «Этому автомобилю плевать на то, как вы его называете».

Toyota

В рекламе Toyota Prius показан мужчина, живущий обычной жизнью и работающий с 9:00 до 17:00. Поэтому единственный момент, когда он ощущает себя «живым», — на дороге на рулем своего автомобиля. На него все обращают внимание, он ловит соблазнительные взгляды женщин, а по приезде на работу его встречает целый оркестр.

Budweiser

В рекламе Budweiser передал свою философию через отрицание — пока в кадре появляются съемки с производства пива и вечеринок, на экране возникают надписи, характеризующие напиток: «не хобби», «не маленький», «не мягкий», «не привозной», «не для всех».

Coca-Cola

В ролике Coca-Cola главный герой фильма «Человек-муравей» убегает из офиса, забирая с собой последнюю баночку напитка. За ним гонится Халк, но никак не может догнать его. Тогда Человек-муравей сам отдает Халку банку и даже помогает ее открыть (пальцы великана оказываются для этого слишком большими).

Pepsi

В рекламе Pepsi снялась певица Жанель Монэ, известная умением исполнять песни в совершенно разных жанрах — от соула до хип-хопа. В ролике она появляется в трех помещениях, в каждом из которых звучат композиции в различных стилях.

Amazon

Для рекламы голосового помощника с акустической системой Echo компания пригласила Алека Болдуина и игрока в американский футбол Дэна Марино. В видео Болдуин на одном из приемов представляет устройство, через которое он может транслировать музыку или вещи. Встречая Марино, он спрашивает у системы, сколько раз тот становился чемпионом. Echo отвечает, что ни разу. То же самое она отвечает на вопрос о количестве статуэток «Оскар» у Болдуина. В конце актер пытается донести мысль о том, что ссориться ни к чему, ведь за ними наблюдает 100 миллионов человек.

LG

В рекламе телевизоров LG Oled TV актер Лиам Ниссон рассказывает собеседнику в баре о будущем, которое всё изменит, имея в виду идеальную картинку на экране.

Axe

К Super Bowl Axe изменил позиционирование. Если раньше фирма делала ставку на мужественность, то теперь провозглашает самовыражение. В рекламном ролике рассказано о том, как важно найти нечто «свое». Видео показывает модников, танцоров, безумцев, нёрдов и других героев, каждый из которых имеет нечто особенное.

PayPal

Платежный сервис противопоставил старые деньги (бумажные и монеты) новым — электронным.

Doritos

В видео марки чипсов из тортильи Doritos собакам так сильно хотелось получить продукт в магазине, что они отобрали одежду у прохожего мужчины и притворились человеком.

В другом ролике эмбрион вылетает из чрева матери, чтобы съесть чипсы.

Heinz

Марка соусов и кетчупов Heinz показала, как щенки в костюмах хотдога бегут навстречу людям в одежде упаковок Heinz под романтичную песню Without you Гарри Нилссона.

Skittles

В рекламе Skittles рок-музыканту Стивену Тайлеру показывают его говорящий портрет, сделанный из драже. Когда певец просит изображение взять высокую ноту, оно рассыпается.

Snickers

В рамках продвижения кампании «Ты не ты, когда голоден» Snickers показал свой вариант того, как проходили съемки знаменитой сцены из фильма «Зуд седьмого года» с развевающимся платьем Мэрилин Монро.

Wix

Конструктор сайтов Wix создал рекламу совместо с фильмом «Кунг-фу Панда 3». По сюжету рекламы, главный герой мультиков По стремится привлечь новых пользователей в «Лапшичную Мистера Пинга». Как один из вариатов он предлагает разработать рекламу. Но мастер Шифу говорит ему, что сначала стоит сделать красивый сайт на Wix.

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