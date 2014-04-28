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Белый Квадрат открыл новый сезон

Журнал о рекламе
26.01.2016

Автор: Константин Носков
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VIII Междyнародный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» - одно из ключевых событий индустрии маркетинга и рекламы Восточной Европы - пройдет 14-16 апреля в Минске.

В основе позиционирования Фестиваля заложена идея продвижения бизнеса как творчества и творчества как бизнеса. Ежегодно видоизменяя фирменный стиль, «Белый Квадрат» подчеркивает наиболее актуальные вызовы времени. LEVEL UP! В этом году слоган Фестиваля звучит так, предлагая участникам выйти на новый уровень профессионального мышления и взглядов. 

«Белый Квадрат», продвигая креатив,  является бизнес-ориентированным Фестивалем, который включает два основных блока – конкурс рекламных работ и бизнес-форум по обмену опытом и инновациями в индустрии маркетинга и коммуникаций. 

Ежегодно в Фестивале принимают участие представители более 25 стран Европы и СНГ. В конкурсах Фестиваля - более 1000 работ, в бизнес-форуме - более 700 аккредитованных делегатов, среди которых присутствуют как крупнейшие международные и локальные рекламодатели, так и ярчайшие представители профессионального креативного сообщества Европы.   

Прием конкурсных работ открыт на сайте фестиваля www.adfest.by. В этом году на Белом Квадрате 5 основных конкурсов в соответствии с количеством составов жюри: creative, branding, marketing, digital, social advertising. Фестиваль по традиции сохранит несколько дедлайнов приема работ. На первых этапах для участников предусмотрены существенные финансовые бонусы, так что имеет смысл поторопиться.

Все составы жюри в данный момент находятся в стадии активного формирования. Свое участие в фестивале уже подтвердили известные креативные и арт-директора из 15 стран, в том числе ведущих агентств Европы. Среди них члены жюри Каннского фестиваля последних лет, обладатели престижных международных фестивальных наград, включая золото Канн.     

К участию в конкурсной программе приглашаются все, чья профессиональная деятельность связана с маркетингом, рекламой, коммуникациями, брендингом, дизайном, digital. 

Работы-победители фестиваля будут опубликованы на ведущих отраслевых  интернет-ресурсах  Европы, в том числе Беларуси, России, Украины.

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Беларусь  фестиваль  Белый_Квадрат 

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