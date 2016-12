Скоро в Минске! Показы лучших рекламных роликов мира с ABC SHOW

11.07.2016



24 сентября в Минске пройдут показы лучших рекламных роликов мира ABC show, по версии авторитетного общемирового рейтинга креативности The Gunn Report. Организатором показов выступает РА «Белая Карона» при поддержке Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси.

Вас ждет отобранный best of the best в рекламе XXI века, новейшие работы ведущих креаторов мира и культовые видеоролики всемирно известных брендов, заслуженно ставшие классикой мировой рекламной индустрии. В показы включены только самые награждаемые ролики со всего земного шара, победители и призеры престижных международных фестивалей рекламы The One Show, Clio Awards, Eurobest, APA Show, Cristal Festival, FIAP, New York Festivals, Mobius Awards, Loeries, ролики Super Bawl и, конечно же, обладатели наград Cannes Lions 2016.

Одним из самых нашумевших роликов коллекции этого года стал ролик для компании S7 Airlines «Гравитация просто привычка», впервые получивший признание в Минске на фестивале «Белый Квадрат» (золото и Гран-При), а затем завоевавший высокие награды других известных фестивалей по всему миру, включая двух Cannes Lions в самой престижной категории Film. Грандиозный, красочный ролик представляет собой восхитительный пример музыкального клипа на заводную песню американской инди-группы OK Go, созданного в состоянии полной невесомости!

Возвращение Джеймса Бонда ждет вас в новом ролике Heineken The Chase с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. Ролик – настоящий мини-фильм об очередном приключении Бонда, гонящем свой катер на предельной скорости, убегая от преследования. В конце ролика оказывается, что Бонд на пивной диете, и именно Heineken возвращает ему силы после интенсивного рабочего дня.

Зажигательный музыкальный ролик Sweat Fight представляет бренд Right Guard, демонстрирующий отличный эффект своего дезодоранта, развенчивая представления общественности о том, что только симпатичные парни получают в этой жизни все: внимание противоположного пола, хорошую работу, крутую машину. Героем ролика становится рядовой офисный работник, которым восхищаются все вокруг. А секрет его успеха – в свежести 24/7 благодаря использованию продукта Right Guard.

Ролики коллекции ABC show транслируются в Full HD качестве и переводе на русский язык.

Показы ABC show – грандиозное, яркое и незабываемое событие, ежегодно собирающее полные залы в разных городах по всему миру. Смешные и социальные, серьезные и эротические, шокирующие и трогательные, ролики имеют настолько сильное эмоциональное воздействие, что показы проходят под несмолкающие аплодисменты зрителей. Показы ABC show станут праздником для всех, кто хочет больше ярких красок и эмоций, ищет вдохновения и стремится насладиться каждой минутой жизни. 24 сентября состоится 2 показа в концертном зале Prime Hall. Начало: 17.00 и 21.00. Помимо шедевров рекламы вас ожидает множество приятных сюрпризов и подарков от организаторов и партнеров мероприятия! Не пропустите время взрывных эмоций ABC show!

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ ОТ 12 ДО 37 РУБЛЕЙ! Наиболее подходящие для себя билеты можно выбрать онлайн и в кассах BYCARD, а также в кассах PRIME HALL и на сайтах: primehall.by, ticketpro.by и kvitki.by.

