Фестиваль рекламы LAMA. Успей подать работы

14.10.2016



Автор: Константин Носков

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Фестиваль LAMA (Local Аdvertising & Marketing Аwards) – первый фестиваль рекламы в Беларуси, который призван стать своеобразным чемпионатом страны в сфере коммуникаций на национальном уровне.

Слоган фестиваля – ПОКАЖИ СЕБЯ! LAMA призывает творческие команды, работающие в рекламной сфере Беларуси, померяться силами и проявить свою творческую состоятельность. Неспроста визуальным образом фестиваля стал экзотический образ ламы. Эти редкие для наших широт звери с яркими прическами и невозмутимым видом стали воплощением нестандартного, творческого взгляда на мир, свойственного людям рекламных профессий.

К участию в конкурсах фестиваля приглашаем коммуникационные, маркетинговые, рекламные, брендинговые, event агентства и продакшн-студии.

Конкурсы фестиваля LAMA разделены на три вертикали: профессиональная, индустриальная и категорийная. Работы, поданные в первых двух, будет судить агентское жюри, в состав которого вошли креативные, арт-директора и директора рекламных агентств, digital и продакшн компаний. Категорийную конкурсную вертикаль – клиентское жюри, в состав которого войдут директора по маркетингу наиболее активных рекламодателей Беларуси.

Работы на фестиваль принимаются только от участников из Беларуси, что позволит оценить расстановку креативных сил в нашей стране в новом ракурсе.

Осталось всего 3 дня, чтобы успеть подать конкурсные работы на фестиваль рекламы LAMA! Прием конкурсных работ завершится 14 октября!

Чтобы подать работу на фестиваль, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте lamafest.by и в личном кабинете загрузить работу. Подробная информация о стоимости, правилах подачи конкурсных работ и технических требованиях также представлена на lamafest.by или по тел. в Минске +375172044224, +375445174161.

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