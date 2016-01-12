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Сайт – визитная карточка успешного бизнеса

Журнал о рекламе
12.01.2016

Автор: Константин Носков
Комментариев: 1

В век активного развития технологий, Всемирная паутина предоставляет неограниченные возможности для самосовершенствования. Благодаря Интернету мы можем делать покупки, оплачивать коммунальные услуги, бронировать билеты, общаться и даже зарабатывать деньги.

Работа во Всемирной паутине, достаточно таки распространенный вид деятельности. Ведь, она не требует особых финансовых затрат. Вам не нужно тратить деньги на проезд. А в случае, если вы работаете сами на себя, то нет необходимости оплачивать аренду помещения, складов и коммунальные услуги. Преимуществом такого вида занятости также есть и то, что сотрудник может работать в любое удобное для него время. У него нет определенного графика, а значит ему не нужно подстраиваться под временные рамки компании/фирмы.

Для того, чтобы работа в Интернете приносила удовольствие и прибыль, очень важно выбрать правильную направленность. Это могут быть различные форумы, блоги, онлайн-магазины и многое другое. Важно, чтобы это было интересно и актуально. Основой для работы во Всемирной паутине есть сайт. Однако, далеко не все в нашей стране умеют создавать интернет-страницы. Для этого существует огромное количество бесплатных конструкторов сайтов, которые помогут разработать идеальный проект. Наиболее простым в использовании, а главное бесплатным, является fo.ru. Здесь представлено более 300 шаблонов сайтов в разных стилях на любой вкус. Для того чтобы начать работу, достаточно просто ввести свои данные и выбрать понравившиеся шрифты, цвета и фон. Fo.ru поможет Вам привлечь первых клиентов, ведь Ваш баннер будет представлен на сайтах других пользователей. Более того, сотрудники предлагают разработанные приложения для платформ iOS и Android.

Для эффективности и результативности работы сайта, очень важно помнить о человеческом факторе. Прежде всего, это внешний вид страницы. Цвета должны быть приятными, а шрифт легко читаемым. Затем, необходимо позаботится о комфорте пользователей. Уместно было бы разместить часы, календарь, прогноз погоды, форум для общения. С помощью последнего, Вы сможете усовершенствовать свой проект или улучшить качество своей деятельности. Работать в Интернете интересно и увлекательно. Особенно, если на первом месте стоит не заработок, а человеческие качества. Только в таком случае можно добиться успехов, а конструктор сайтов fo.ru поможет Вашему ресурсу заметно отличаться от конкурентов.

*на правах рекламы

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Комментарии (1)

oksana56 Сообщений: 2 Репутация: 0 oksana56 | 04.02.2016 02:36 0
Как минимум странно рекламу конструкторов с зарубежным хостингом, которые нарушают указ 60.
В РБ хватает "легальных" конструктор - те же http://staronka.by/, http:/saitodrm.by/ и т.д.

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