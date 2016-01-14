Эволюционный календарь от рекламного агентства «Медиа Альянс»

Решая непростую задачу совместить практическую пользу и привлекательный визуальный ряд, наша креативная команда к 20.12.2015г. реализовала идею квартального календаря-скетча.
Несмотря на то, что високосный год обещает быть сложным, мы желаем вам не бояться высоких планок и рассматривать любые потрясения как вызов. Пусть 2016 год станет временем для новых рекламных привычек!
Задача сувенирного продукта – поддержать стремления клиентов и партнеров в новом году и напомнить, что мы всегда готовы быть рядом и поддержать переходе на новый уровень взаимодействия со своей целевой аудиторией.
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