Эволюционный календарь от рекламного агентства «Медиа Альянс»

14.01.2016



Автор: Константин Носков

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Рекламное агентство «Медиа Альянс» предлагает клиентам и деловым партнерам в наступившем году с иронией подойти к вопросам развития и роста.

Решая непростую задачу совместить практическую пользу и привлекательный визуальный ряд, наша креативная команда к 20.12.2015г. реализовала идею квартального календаря-скетча.

Несмотря на то, что високосный год обещает быть сложным, мы желаем вам не бояться высоких планок и рассматривать любые потрясения как вызов. Пусть 2016 год станет временем для новых рекламных привычек!

Задача сувенирного продукта – поддержать стремления клиентов и партнеров в новом году и напомнить, что мы всегда готовы быть рядом и поддержать переходе на новый уровень взаимодействия со своей целевой аудиторией.

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