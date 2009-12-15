Google назвала «ошибкой переводчика» использование знаменитого слогана «Яндекса»

21.01.2016



Автор: Константин Носков

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Google использовала в своём сервисе «Google Книги» слоган «Найдётся всё», который принадлежит российской интернет-компании «Яндекс». Как сообщает Vc.ru, в Google назвали это «ошибкой переводчика» и поспешили исправить сервис.

Слоган «Найдется всё» появился на сайте «Google Книги» 17-18 января. Еще несколько дней назад никакой фразы под строкой поиска в сервисе не было. В англоязычной версии эту фразу также не использовали. После того, как пользователи обратили внимание на надпись, Google удалила фразу с сайта.

Слоган «Найдется всё» зарегистрирован «Яндексом» в 2000 году. В пресс-службе Google сообщили, что появление фразы произошло по вине переводчика. «Это ошибка переводчика, и мы удалим лишнюю фразу», — заявили в компании.

Представители «Яндекса» отметили, что фраза «Найдётся всё» зарегистрирована как товарный знак компании и используется уже более 15 лет.

«Замечательно, что маркетологам Google понравился слоган, который “Яндекс” придумал больше 15 лет назад. Фраза “Найдется все” впервые прозвучала еще весной 2000 года, в одном из первых рекламных роликов Яндекса. Этот слоган уже очень давно зарегистрирован как товарный знак “Яндекса”», — сказали в «Яндексе».

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