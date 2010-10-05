Uber обновил логотип и фирменный стиль

03.02.2016



Автор: Константин Носков

Комментариев: 0





Компания Uber обновила свой логотип и представила новый фирменный стиль, в котором отказалась от использования черно-белой палитры.

Об этом пишет vc.ru со ссылкой на корпоративный блог руководителя сервиса Трэвиса Каланика. По словам Трэвиса Каланика, он начал работу над обновлением фирменного стиля компании два года назад.

В рамках разработки нового фирменного стиля команда Uber спроектировала идентификационные элементы, которые будут использоваться для различных сервисов компании — доставка еды, посылок, личные водители.

Кроме того, компания отказывается от привычного черно-белого стиля. По словам Каланика, команда потратила несколько месяцев для того, чтобы подобрать аутентичные цвета и паттерны для различных стран, в которых работает Uber.

В планах компании разработать подобные идентификационные элементы для каждого города, в котором работает Uber. Например, они отображаются при запуске приложения.

© ADline.by