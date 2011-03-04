Рекламные войны: Hyundai ответил АвтоВАЗу

10.02.2016



Автор: Константин Носков

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Похоже, мы становимся свидетелями новой «рекламной войны» — ситуации, когда два автопроизводителя пытаются сделать более креативную рекламу, одновременно пошутив над конкурентами.

Всё началось с того, что на прошлой неделе АвтоВАЗ запустил специальную фирменную программу trade-in для Lada Vesta, чтобы владельцы «свежих» автомобилей активнее пересаживались на вазовскую новинку. Вазовцы назвали свою кампанию «Время расстаться с не “Вестой”», а на провокационном билборде была изображена девушка азиатской внешности, - пишет mail.ru.

Однако не прошло и недели, как АвтоВАЗу ответили со стороны Hyundai! Правда, ответ сделало не представительство корейской марки, а один из официальных дилеров на своей странице в Facebook, а через несколько часов публикация была снята. И все же ответ успел произвести фурор в сети, и, скорее всего, эта ситуация получит продолжение.

UPD: 11 февраля в креативную схватку ввязался Ford. Слоган кампании звучит так: «Пока все спорят про невесту — у нас Fiesta».

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