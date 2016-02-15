Как продвинуть сайт используя Яндексе Директ

Если вы все же решились продвигать свой сайт самостоятельно, то вам придется, как следует изучить все аспекты этого дела:
Начинка сайта
Ваш сайт должен быть наполнен уникальным контентом. Информация должна постоянно обновляться и быть актуальной. Лучше всего в своем сайте использовать перевод англоязычных статей или рерайт. Так же позаботьтесь о хорошо проработанном дизайне, он не должен быть слишком вычурным и резать глаза своим разнообразием цветовой палитры. Отдайте предпочтение простому дизайну, полностью адаптированному под любого пользователя. А главное помните, что люди ленивые и читать длинные рекламные блоки о том, какой ваш товар хороший никто не будет.
Ключевые слова
Для поднятия вашего сайта в верхние строчки поисковых запросов необходимо разобраться, что такое ключевые слова. Ключевое слов - это слово, которое входит в основной текст поискового запроса пользователей. Просто говоря это те слова, благодаря которым пользователи попадут именно на ваш сайт.
Вам нужно определить главную тему вашего сайта и исходя из этой темы вводить ключевые слова. Ни в коем случае не допускайте спама в ваших текстах, но и следите, чтобы ключевые слова были как можно более понятны для пользователей. Для подбора и анализа таких слов можно воспользоваться сервисом Wordstat.
Яндекс Директ
Если сайт является продающим, то есть вы через него пытаетесь продать товар или услугу другим людям, вы можете продвигать ваш сайт с помощью контекстной рекламы Яндекс Директ. Яндекс Директ имеет огромный охват на территории рунета и его использование сделает ваш сайт более кликабельным. Хорошим плюсом Яндекс Директа является то, что для молодых сайтов не обязательно вкладывать большие денежные суммы в рекламу, тут достаточно и совсем небольшого бюджета. Самое главное он вам поможет оценить ваши ключевые запросы, степень заинтересованности и отклик пользователей.
Анализ конкурентов
Естественно, что ваш сайт не один в выбранной вами теме и анализ конкурентов, которые занимают лидирующие позиции в поисковом запросе, имеет место быть. Вам просто нужно выбрать первые несколько сайтов и просмотреть их структуру, качество статей и сам дизайн. Также внимание стоит уделить тому, как происходит работа с посетителями сайта. И подчеркнув все самое лучшее у конкурентов, можно сделать выводы про свой сайт, и если необходимо внести определенные корректировки.
Социальные сети
Социальные сети на данный этап жизни являются неотъемлемой частью почти каждого пользователя сети интернет. Поэтому параллельно с вашим сайтом начните развивать свою группу в социальной сети. Но при этом не забывайте, что вам нужно как можно больше упоминать о вашем сайте публикуя новости и посты в своих сообществах.
Продвижение сайта в Яндексе довольно сложная тема и вам необходимо будет прочесть множество литературы на эту тему. Но если вы не хотите пользоваться услугами профессионалов, а решили сделать все своими силами, то вам придется запастись терпением. Пробуйте и экспериментируйте, а главное будьте индивидуальны.
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