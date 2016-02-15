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Как продвинуть сайт используя Яндексе Директ

Журнал о рекламе
15.02.2016

Автор: Константин Носков
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Яндекс - это поисковая система рассчитанная в большей степени на русскоязычных пользователей сети интернет. При вводе интересующей вас информации в поисковую строку, он выдает нам множество страниц с сотнями различных сайтов. Но самыми кликабельными ссылками остаются первые 10 поисковых запросов. Исходя из такой большой конкуренции можно сделать вывод, что продвижение сайта вверх по поисковым запросам, является целой наукой.

Если вы все же решились продвигать свой сайт самостоятельно, то вам придется, как следует изучить все аспекты этого дела:

Начинка сайта

Ваш сайт должен быть наполнен уникальным контентом. Информация должна постоянно обновляться и быть актуальной. Лучше всего в своем сайте использовать перевод англоязычных статей или рерайт. Так же позаботьтесь о хорошо проработанном дизайне, он не должен быть слишком вычурным и резать глаза своим разнообразием цветовой палитры. Отдайте предпочтение простому дизайну, полностью адаптированному под любого пользователя. А главное помните, что люди ленивые и читать длинные рекламные блоки о том, какой ваш товар хороший никто не будет.

Ключевые слова

Для поднятия вашего сайта в верхние строчки поисковых запросов необходимо разобраться, что такое ключевые слова. Ключевое слов - это слово, которое входит в основной текст поискового запроса пользователей. Просто говоря это те слова, благодаря которым пользователи попадут именно на ваш сайт.

Вам нужно определить главную тему вашего сайта и исходя из этой темы вводить ключевые слова. Ни в коем случае не допускайте спама в ваших текстах, но и следите, чтобы ключевые слова были как можно более понятны для пользователей. Для подбора и анализа таких слов можно воспользоваться сервисом Wordstat.

Яндекс Директ

Если сайт является продающим, то есть вы через него пытаетесь продать товар или услугу другим людям, вы можете продвигать ваш сайт с помощью контекстной рекламы Яндекс Директ. Яндекс Директ имеет огромный охват на территории рунета и его использование сделает ваш сайт более кликабельным. Хорошим плюсом Яндекс Директа является то, что для молодых сайтов не обязательно вкладывать большие денежные суммы в рекламу, тут достаточно и совсем небольшого бюджета. Самое главное он вам поможет оценить ваши ключевые запросы, степень заинтересованности и отклик пользователей.

Анализ конкурентов

Естественно, что ваш сайт не один в выбранной вами теме и анализ конкурентов, которые занимают лидирующие позиции в поисковом запросе, имеет место быть. Вам просто нужно выбрать первые несколько сайтов и просмотреть их структуру, качество статей и сам дизайн. Также внимание стоит уделить тому, как происходит работа с посетителями сайта. И подчеркнув все самое лучшее у конкурентов, можно сделать выводы про свой сайт, и если необходимо внести определенные корректировки.

Социальные сети

Социальные сети на данный этап жизни являются неотъемлемой частью почти каждого пользователя сети интернет. Поэтому параллельно с вашим сайтом начните развивать свою группу в социальной сети. Но при этом не забывайте, что вам нужно как можно больше упоминать о вашем сайте публикуя новости и посты в своих сообществах.

Продвижение сайта в Яндексе довольно сложная тема и вам необходимо будет прочесть множество литературы на эту тему. Но если вы не хотите пользоваться услугами профессионалов, а решили сделать все своими силами, то вам придется запастись терпением. Пробуйте и экспериментируйте, а главное будьте индивидуальны.

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