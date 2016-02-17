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Дизайн продукции в полиграфии

Журнал о рекламе
17.02.2016

Автор: Константин Носков
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На сегодняшний день самым популярным и простым методом подачи информации о товаре и услуге до целевой аудитории является рекламная печать, которая несмотря на бурное развитие Интернета не теряет своей актуальности.

Таким образом, ключевым составляющим полиграфической продукции является дизайн, который должен привлекать человека к товарам и услугам. Как отмечают специалисты в области психологии, человеческий разум легче всего осваивает картинку, затем звук, и только потом воспринимает текст. В этом ключе важно подготовить привлекательную печатную рекламу.

Более того, дизайнерская работа в полиграфии – это мощный инструмент для продвижения успешного бизнеса. Корпоративная презентует организацию перед клиентами и конкурентами, в связи с чем, она должна соответствовать тому высокому уровню бизнеса (организации).

Дизайн полиграфической рекламной продукции является важным этапом подготовки рекламной компании, акций, конференций и других мероприятий. Между тем, следует отметить, что данный вид рекламной продукции может несколько различаться в зависимости от информации, которая в ней указана, в частности:

Афиша – данный вид рекламы размещается в основном на улицах, она покрывается влагозащитным и солнцезащитным слоем.

Плакат – в основном, это крупный баннер, содержащий короткий слоган и яркий образ товара или услуги, а также название компании.

Каталог – это брошюра, содержащая весь спектр товаров услуг, с более подробной информацией и ценами.

Буклет – эти издание, которая содержит более подробной информацию об организации, оказываемых ею услугах или товарах. Как правило, буклеты раздаются в ходе ярмарок, конференций и презентаций.

Цена дизайнерских работ рекламной продукции устанавливается по разным исходя из разных факторов. В частности, это зависит используемой штанцформы, формата рекламы, объема страниц, а также от информации и ее качества, тиража готовой продукции и др. В некоторых случаях, дополнительной обработки может потребовать фотографии, текст или таблицы, что также включается в стоимость дизайнерских работ.

В конце еще раз хотелось бы отметить, что основной задачей рекламной компании является формирование положительного мнения потребителя о товаре или услуге, а также создание имиджа для компании. В этой ключе, только профессиональный и грамотный дизайн рекламы может призван помочь рекламодателям.

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