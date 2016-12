McDonald's высмеял Burger King за малое количество ресторанов конкурента

26.02.2016



Автор: Константин Носков

Комментариев: 0





McDonald's разместил во Франции билборды, которые показывают разницу в количестве точек для автомобилистов у компании и ее конкурента Burger King.

На первом плакате изображен логотип McDonald's с указанием местонахождения ближайшего заведения (5 километров), а на втором щите находится фирменный знак Burger King, надпись «258 километров» и указатели о том, как туда добраться.

Таким образом McDonald's решил наглядно продемонстрировать свое превосходство по количеству точек для обслуживания автомобилистов («Макавто») — в то время как у компании их во Франции больше тысячи, у Burger King менее 20.

Билборды разработало агентство TBWA\Paris и разместило его в городе Бриуд с 6700 жителями. На отдельном плакате компания показала фото рекламных щитов и дополнила их надписью: «Больше тысячи "Макавто". McDonald's ближе к тебе».

В конце августа 2015 года Burger King разместила обращение к McDonald's на рекламных страницах изданий The New York Times и The Chicago Tribune, где предложила конкуренту закончить «бургерные войны» и выпустить совместный продукт под названием, которое отсылает к обеим фирмам, — «McWhopper». Однако гендиректор McDonald's Стив Истербрук ответил на это, что идея хороша, но лучше сделать вместе нечто большее, например, обратить внимание на глобальные проблемы по всему миру, отмечает vc.ru.

© ADline.by