Роль печатных технологий в рекламной отрасли

01.03.2016



Автор: Константин Носков

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Какой бы эффективной не казалась реклама по радио и телевиденью, она никогда не сравнится с силой печатной продукции.

И с этим вряд ли можно поспорить, стоит лишь посмотреть на то, в каких объёмах заказывают печатные продукты для проведения рекламных кампаний не только компании-гиганты, но и небольшие фирмы. Ведь то, что потенциальный клиент услышит по радио или увидит по телевизору, может «вылететь» из головы в следующий же момент. А листовка или флаер, рекламный каталог или небольшая брошюрка могут всегда оказаться под рукой со всей необходимой информацией: ценами на товары или услуги, контактными телефонами и адресами.

Роль печатной продукции в рекламной кампании очень тяжело недооценить. Благодаря современным технологиям стало возможно создание самых необычных креативных проектов, которые так и притягивают взгляд потенциальной аудитории. Оглянитесь вокруг себя: везде, на улицах, в магазинчиках, кафе и ресторанах – всё окружает вас пестрящими баннерами, щитами, вывесками, плакатами и постерами. Со всех сторон они стараются «захватить» своего потребителя. Для создания такой рекламной продукции используются самые разные печатные технологии, более подробно о которых поговорим далее.

Офсетная печать

По праву может считаться лидером по производству различной рекламной продукции на плоских поверхностях. Данная технология может применяться с использованием самых разнообразных материалов – начиная от обычной бумаги и заканчивая дизайнерской бумагой и даже самоклеющейся плёнкой. Офсетная печать совмещает в себе идеальную комбинацию стоимости и отменного качества. С её помощью создаются не только визитки, флаеры, листовки и прочие раздаточные материалы. «Классикой» такой технологии считается создание книжных страниц.

Широкоформатная печать

Сейчас объёмными рекламными полотнами завешаны не только крупные мегаполисы, но и достаточно небольшие городки. А всё потому, что рекламная кампания, проведённая с применением продукции широкоформатной печати, показывает поразительно высокую эффективность. И это неслучайно, ведь продукция такого типа должна отвечать нескольким главным параметрам: яркость, краткость и максимальная информативность. В одной сжатой фразе должно поместиться целое послание потенциальной аудитории. И это с успехом можно воплотить благодаря баннерной печати.

Для неё используются специальные краски, не поддающиеся воздействию атмосферных явлений (дождю, ветру, солнцу и так далее). Есть разные материалы, используемые для широкоформатной печати. В зависимости от пожеланий заказчика, а также продолжительности рекламной кампании специалист поможет подобрать наиболее подходящий вариант. Так, например, это может быть и плёнка, и плотная бумага, и ламинированный или литой баннер. Поскольку широкоформатная печать предусмотрена для создания объёмных полотен, чаще всего приходится распечатывать отдельные элементы на поверхностях небольшого формата, а затем соединять их между собой.

Цифровая печать

Такой вид печати на данный момент также пользуется спросом у заказчиков. Он идеально подходит в тех случаях, когда нужно создание небольшого тиража рекламной продукции, например, для маленькой компании или непродолжительной акции. Главное преимущество такой технологии – в скорости, потому что конечный результат не требует длительной допечатной подготовки. Кроме того, заказчик всегда может получить пробный экземпляр, и если вдруг его что-то не устроит, специалист всегда сможет всё подкорректировать. Важно также и то, что благодаря цифровой печати появилась возможность наносить изображение на самые разные поверхности. Но при больших тиражах добиться экономии не получится. Поэтому это прекрасный вариант для ограниченных заказов.

*на правах рекламы

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