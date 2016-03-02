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Экспансия IT-проектов Группы компаний Extrit на новые рынки

Журнал о рекламе
02.03.2016

Автор: Константин Носков
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Белорусская Группа компаний Extrit Group со штаб-квартирой в г. Бресте (Республика Беларусь) выходит на новые рынки. Представители ГК на постоянной основе начали работу в Катаре и в Германии.

Представительство в Катаре охватывает весь ближневосточный регион. Как известно, клиенты из стран Ближнего Востока испытывают острый дефицит квалифицированных кадров для развития собственного сектора IT-экономики. Катар – одна из лучших площадок по выходу на IT-рынок арабских стран, несмотря на высокую конкуренцию с индийскими компаниями, активность которых резко возросла. Представительство Группы компаний  Extrit  начинает несколько долгосрочных проектов в Катаре и ОАЭ, в настоящее время ведутся переговоры с заказчиками из Саудовской Аравии,а в ближайшем будущем планируется создание регионального портала.

В Германии представитель Extrit Group нацелен на развитие IT-сервисов для русскоговорящего населения страны. Такого рода стартапы высокодоходны и востребованы, особенно в Берлине.

«Мы нацелены занять свою нишу там, где могут максимально проявиться наши компетенции. Выигрывают все – заказчики, потребители продукта и мы. Ближневосточный рынок мы расцениваем как самый перспективный на ближайшее десятилетие. Что касается Германии, то у нас накопился большой пакет проектов с немецкими компаниями, поэтому открытие представительства является естественным шагом, который нужно было сделать ещё вчера» - говорит директор Группы Компаний Александр Емельянов.

Группа компаний Extrit работает с 2000 года и специализируется на индивидуальных интернет-решениях. Сегодня компания Extrit – это сильная и преуспевающая компания, обеспечивающая полный цикл работ в цифровой сфере.

Инновации в области интернет-маркетинга сделали компанию Extrit заметным игроком не только на локальном IT-рынке Беларуси, но и в России. Extrit Group специализируется на создании сайтов (подробнее здесь), CEO, создании специфичных веб-приложений, разработке мобильных предложений для iOS и Android, а также консультирование в области интернет-маркетинга и проектирования программного обеспечения.

На базе интеллектуаольно-технической базы ГК Extrit осуществляет производство работ по оказанию услуг созданяи сайтов и Интернет-маркетинга для множества известных и неизвестных веб-студий,рекламных агенств и IT-компаний различных стран.

*на правах рекламы

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