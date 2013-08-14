В России возбудили дело против Samsung за троллинг iPhone в рекламе Galaxy S6

02.03.2016



Автор: Константин Носков

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Антимонопольщики возбудили дело против компании Samsung за сравнение с Apple в рекламе мобильных устройств. Об этом сообщила пресс-служба московского управления ФАС.

Дело возбуждено против российской «Самсунг Электроникс Рус Компани». В спорном рекламном ролике демонстрируется смартфон Galaxy S6 Edge с комментарием: «Вот это флагман, не то что глюк фруктовой компании, реально крутой. Он как будто из будущего». Промо-видео, выпущенное торговой сетью «Евросеть», транслировалось по федеральным телеканалам.

Обидные слова в адрес самого дорогого в мире бренда ритейлер произнес устами актрисы Оксаны Акиньшиной, которая с недавнего времени продвигает торговую сеть.

Ведомство решило спросить горожан, вызывают ли названные фразы ассоциацию с Apple. «Для объективного рассмотрения данного дела, просим выразить ваше мнение относительно того, вызывает ли использованная в рекламе мобильных телефонов фраза „фруктовая компания“ ассоциацию с компанией Apple, а фраза „глюк фруктовой компании“ — с продукцией компании Apple?», — спрашивают у москвичей на сайте ведомства.

Непосредственно самого упоминания Apple в ролике нет, поэтому ФАС инициировала опрос на своем сайте, в котором просит определить, вызывает ли ролик ассоциации с «яблочной» корпорацией или нет.

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