Виды наружной рекламы

01.03.2016



Автор: Константин Носков

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Для привлечения новых клиентов прибегая к наружной рекламе необходимо выбирать подходящие носители, способные предоставить требуемый результат.

Один из распространенных видов рекламы – вывеска. Именно вывеску используют все представители торговли. Но, при условии, что изготовлена она с грамотностью и профессионализмом. Вывеска должна обратить на себя внимание и рассказывать, о предложениях рекламируемого объекта.

Не менее востребованный рекламный щит. Стандартный размер 6х3 метра. Информация размещается на первой стороне А - по ходу движения, и на второй В - обратной. Бывают щиты с третьей стороной С. Такие щиты с наружной рекламой информируют о длительных рекламных акциях, направленных на продвижение разных товаров и услуг. Но также неплохо действует наружная реклама, направленная на краткосрочные акции. Операторы наружной рекламы практикуют установку рекламных щитов в местах скопления вероятной аудитории.

Средний бизнес часто заказывает еще один актуальный вид рекламы на уличных носителях – лайтбокс. Такой рекламный носитель отлично привлечет внимание своим световым решением. Его рекомендуется устанавливать рядом с рекламируемой точкой продажи товара или услуги также он неплохо работает и в отдалении. Но цена выше средней.

Растяжка – это баннерное полотно с изображением или текстом, выполненное из котоновых или шелковых материалов, фиксируется эта наружная реклама специальными шнурами. Растяжки широко распространены из-за простоты и высокой эффективности.

При проведении специализированных акций, часто используют мебель, торговое оборудование и промоутерские костюмы. Наружная реклама такого типа применима в летний сезон.

К наружной рекламе относятся множество различных носителей. Различные указатели, стикеры, штендеры и многое другое. Выполнение рекламного проекта необходимо доверить профессионалам, чтобы выполненная наружная реклама привлекала внимание каждого потенциального клиента к рекламируемой услуге или товару и побуждала желание приобрести их.

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