ADline.by - это последние рекламные новости, работа в рекламе, рекламные тендеры. Каталог рекламных услуг с предложением рекламы: на ТВ и Радио, в Печатных изданиях и Интернет, Метро и Общественном транспорте. А также: Наружная реклама, Полиграфия, Сувенирная продукция, Выставочное оборудование, Копирайтинг и BTL, Тиражирование CD DVD Blu-Ray, Дизайн и многое другое.

Виды наружной рекламы

Журнал о рекламе
01.03.2016

Автор: Константин Носков
Комментариев: 0

Для привлечения новых клиентов прибегая к наружной рекламе необходимо выбирать подходящие носители, способные предоставить требуемый результат.

Один из распространенных видов рекламы – вывеска. Именно вывеску используют все представители торговли. Но, при условии, что изготовлена она с грамотностью и профессионализмом. Вывеска должна обратить на себя внимание и рассказывать, о предложениях рекламируемого объекта.

Не менее востребованный рекламный щит. Стандартный размер 6х3 метра. Информация размещается на первой стороне А - по ходу движения, и на второй В - обратной. Бывают щиты с третьей стороной С. Такие щиты с наружной рекламой информируют о длительных рекламных акциях, направленных на продвижение разных товаров и услуг. Но также неплохо действует наружная реклама, направленная на краткосрочные акции. Операторы наружной рекламы практикуют установку рекламных щитов в местах скопления вероятной аудитории.

Средний бизнес часто заказывает еще один актуальный вид рекламы на уличных носителях – лайтбокс. Такой рекламный носитель отлично привлечет внимание своим световым решением. Его рекомендуется устанавливать рядом с рекламируемой точкой продажи товара или услуги также он неплохо работает и в отдалении. Но цена выше средней.

Растяжка – это баннерное полотно с изображением или текстом, выполненное из котоновых или шелковых материалов, фиксируется эта наружная реклама специальными шнурами. Растяжки широко распространены из-за простоты и высокой эффективности.

При проведении специализированных акций, часто используют мебель, торговое оборудование и промоутерские костюмы. Наружная реклама такого типа применима в летний сезон.

К наружной рекламе относятся множество различных носителей. Различные указатели, стикеры, штендеры и многое другое. Выполнение рекламного проекта необходимо доверить профессионалам, чтобы выполненная наружная реклама привлекала внимание каждого потенциального клиента к рекламируемой услуге или товару и побуждала желание приобрести их.

© ADline.by

Написать комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Акции компаний горячие и специальные

Облако тегов популярные метки

Apple Audi Coca-Cola Google Internet Mercedes Microsoft Nike Samsung Super_Bowl VW iPad iPhone Австралия Беларусь Белый_Квадрат Бразилия Великобритания Германия ДМ Индия Италия Канада Россия США Франция Футбол авто алкоголь видеореклама еда животные кино конкурс логотип мода музыка напитки наружка одежда пиво принт ребрендинг рекламные_войны социальная спорт упаковка фестиваль экология эмбиент

Сейчас обсуждают в галерее | в журнале

Andrew Andrew Сквозная аналитика и коллтрекинг - новое слово в теории и практике продаж
Отлично они работают вместе) Допустим есть какой-то сервис коллтрекинга у вас (Roistat, Сomagic, еще Ringostat, но не уверен, что он есть в Беларуси - главное, чтобы качественный). Он не просто отслеживает звонки, но еще и передает дальше данные о них прямо в Гугл Аналитикс. Вот поэтому и удобно. Вы видите не только, какие у вас заявки и т.д., а еще все, что связано со звонками. Единственное, тут надо выбирать такой сервис, который разные их типы передает, а не все звонки, как одно событие. Поэтому если будете выбирать сервис, об этом обязательно спрашивайте.
Musya Musya Сквозная аналитика и коллтрекинг - новое слово в теории и практике продаж
Не совсем понятно, как отслеживание звонков и инструменты веб-аналитики работают вместе? Допустим, мне позвонили, как я могу связать эту информацию с тем, что происходит у меня на сайте?
odyvan4ik odyvan4ik В рекламе Samsung Galaxy S7 знаменитости жалуются на недостатки iPhone и Apple Watch
Реклама - это мощное оружие. Сейчас конечно сложнее конкурировать, потому что появилось очень много китайских бюджетных брендов. Многие, конечно, возмущаются на счет iPhone из-за высокой цены. Но те, кто ценит качество, в любом случае отдадут предпочтение "яблочным" девайсам. У меня вот сейчас iPhone 6s plus, экран только меняла, потому что родной разбился. Купила вот такую https://gmart.com.ua/parts/displejnyj-modul-lcd-tachskrin-steklo-v-sbore-iphone-6s-plus-belyj новую готовую сборку и смартфон опять как новый. Разве это плохо? Я более чем довольна своим телефоном. Не променяю его на китайские андроиды.
Иван Зубков Иван Зубков Оператор Virgin Mobile высмеял смену гражданства Жераром Депардье
Александр Дешковец Александр Дешковец Что такое рекламные сувениры?
А это наша версия https://www.facebook.com/notes/universal-press/promotion-products-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC/607048032743070
ЖурналКаталог услугГалереяКалендарьРабота
© 2009 - 2016 ADline.by
Редакция: info@adline.by