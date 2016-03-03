Шрифты в рекламе

03.03.2016



Автор: Константин Носков

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Современная реклама обладает массой выразительных средств. Можно даже обойтись вообще без текстового сопровождения.

Например, раскрасить баннер в желто-черные полосы и ненавязчиво напомнить о популярном операторе сотовой связи. Но это скорее единичный пример. Чаще всего в визуальной рекламе используется текст. Нередко именно текст в рекламе несет основную информационную нагрузку. Текст – это мощный инструмент влияния на мнение потенциальных потребителей товара. Чтобы грамотно донести рекламную информацию важно правильно подобрать шрифт. Он, в первую очередь, должен быть легко читаемым. Чем больше по размеру источник информации (наружная реклама – билборды, растяжки и пр.), тем более читабельным должен быть текст.

Подбирать шрифт нужно с учетом содержания рекламного сообщения. Существует огромное множество шрифтов, постоянно изобретаются все новые и новые. Общепринятой системы деления шрифтов не существует. Но есть некоторая классификация шрифтов по начертанию и назначению. Шрифты бывают антиквенные (антиква), гротескные или рубленые, декоративные, рукописные или каллиграфические, готические, старославянские, неалфавитные и символьные шрифты. Неалфавитные и символьные не так интересны с точки зрение рекламы. Антиквенные шрифты (их еще называют классическими) применяются достаточно часто. Это шрифты с засечками типа Times new roman. Применяются, как правило, в газетной печати. Хорошо подходят для рекламы серьезных учреждений (банков, финансовых, инвестиционных предприятий), для подачи социальной и административной информации.

Часто в наружной рекламе можно увидеть рубленые шрифты – прямые линии, буквы без засечек. Они легко читаются, глаз «не плутает» в обилии декоративных элементов. Универсальный вариант шрифта. Только стоит понимать, чем «тяжелее» начертание букв, тем более «брутально» смотрится текст. Декоративные шрифты призваны скорее украшать фон, нежели нести конкретную информацию. Имеют много украшений и линий. Поэтому применять их для подачи информации нежелательно. Они больше подходят для оформления названия, вывески или визитки. Готические и старославянские буквы отсылают нас в историю, в средние и древние века. Поэтому и применение им находится обычно тематическое. Рукописные шрифты в большинстве своем плохо читаемы. Иногда для антуража «текста от руки» их применяют в рекламе. Это создает любопытный эффект.

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