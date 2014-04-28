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Белый Квадрат объявил состав жюри

Журнал о рекламе
01.03.2016

Автор: Константин Носков
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В этом году наиболее динамично развивающийся и амбициозный фестиваль креативной индустрии Восточной Европы, VIII «Белый Квадрат», соберет в Минске пять составов жюри. Выбор работ-победителей пройдет в очном формате накануне фестиваля, который состоится  в белорусской столице 14-16 апреля.

На данный момент сформированы четыре состава жюри, но уже очевидно, что для оценки конкурсных работ «Белый Квадрат» традиционно соберет на своей площадке ярчайших представителей стран-участниц фестиваля.

Знаковым событием для  VIII «Белого Квадрата» станет  приезд  Аманды  Бенфелл, представителя авторитетного глобального рейтинга креативности The Gunn Report, ежегодно называющего самые награждаемые работы, агентства, сети, страны и рекламодателей в индустрии рекламы со всего мира.

В  состав  жюри вошли  креативные и арт-директора известных агентств Европы и СНГ с богатым опытом судейства и многочисленными наградами престижных международных рекламных фестивалей, включая Cannes Lions.

Белый квадрат жюри 2016

Креативное жюри будет оценивать  TV, press, radio, outdoor

Белый квадрат жюри 2016

Жюри Брендинга будет оценивать  brand & corporate identity, label/packaging

Белый квадрат жюри 2016

Жюри Маркетинга будет оценивать  promo & activations, PR, direct, media projects, integrated campaigns, marketing effectiveness, innovations

Белый квадрат жюри 2016

Digital жюри будет оценивать  digital, mobile

*В составах жюри возможны изменения и дополнения.

Конкурсные работы принимаются на официальном сайте adfest.by. ДЕДЛАЙН ПОДАЧИ РАБОТ 28 МАРТА! Самое  время, чтобы  подготовить свои лучшие кейсы для участия в фестивале. Стоимость подачи одной работы для участников из России составляет (без НДС): в конкурсах Creative, Branding, Digital – 1 900 000 BYR, в конкурсе Marketing – 2 500 000 BYR. Участие в конкурсе Социальной рекламы для белорусов бесплатное.

Работы-победители VIII «Белого Квадрата» будут представлены на более чем 30 ведущих отраслевых  интернет-ресурсах  Европы и СНГ в период апрель-май 2016.

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Беларусь  фестиваль  Белый_Квадрат 

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