В рекламе Samsung Galaxy S7 знаменитости жалуются на недостатки iPhone и Apple Watch

Samsung выпустила первую рекламу Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge, в которой снялись американские знаменитости. В серии промо-роликов они жалуются на то, что у их смартфонов нет таких же функций, как у новых южнокорейских аппаратов: водостойкости, беспроводной зарядки, качественной фотосъемки.

В рекламе снялись такие звезды, как актеры Уэсли Снайпс и Уильям Мэйси, рэпер Лил Уэйн и баскетболист Джеймс Харден. Все они рассказываю о своих проблемах, связанных с телефонами, которые не являются продуктами Samsung. Каждая мини-история начинается с вопроса «Почему?», отмечает Macdigger.ru.

На одном из видео женщина, стоя на кассе с iPhone, вопрошает: «Почему я не могу купить этот странный мясной бутерброд с помощью моего телефона?». В другом видео мужчина в узких штанах сетует, что его фаблет не помещается в узкие карманы джинсов. В третьем сюжете показана женщина в парке, у которой птица выхватила из рук iPhone. Она поднимает руку с Apple Watch и спрашивает: «Почему я не могу позвонить с их помощью, когда у меня нет телефона».

Другие жалобы касаются емкости флеш-накопителя и времени автономной работы смартфонов: «Почему моей батареи не хватает на то, чтобы провести меня сквозь эти страшные леса?», «Почему у моего телефона нет достаточного объема памяти, чтобы вместить все 145 моих фильмов?».

В конце ролика Мэйси демонстрирует Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge, называя их «водостойкими c беспроводной зарядкой, лучшей камерой, увеличивающейся памятью и способными платить практически отовсюду».

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