ADline.by - это последние рекламные новости, работа в рекламе, рекламные тендеры. Каталог рекламных услуг с предложением рекламы: на ТВ и Радио, в Печатных изданиях и Интернет, Метро и Общественном транспорте. А также: Наружная реклама, Полиграфия, Сувенирная продукция, Выставочное оборудование, Копирайтинг и BTL, Тиражирование CD DVD Blu-Ray, Дизайн и многое другое.

В рекламе Samsung Galaxy S7 знаменитости жалуются на недостатки iPhone и Apple Watch

Журнал о рекламе
03.03.2016

Автор: Константин Носков
Комментариев: 1

Samsung выпустила первую рекламу Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge, в которой снялись американские знаменитости. В серии промо-роликов они жалуются на то, что у их смартфонов нет таких же функций, как у новых южнокорейских аппаратов: водостойкости, беспроводной зарядки, качественной фотосъемки.

В рекламе снялись такие звезды, как актеры Уэсли Снайпс и Уильям Мэйси, рэпер Лил Уэйн и баскетболист Джеймс Харден. Все они рассказываю о своих проблемах, связанных с телефонами, которые не являются продуктами Samsung. Каждая мини-история начинается с вопроса «Почему?», отмечает Macdigger.ru.

На одном из видео женщина, стоя на кассе с iPhone, вопрошает: «Почему я не могу купить этот странный мясной бутерброд с помощью моего телефона?». В другом видео мужчина в узких штанах сетует, что его фаблет не помещается в узкие карманы джинсов. В третьем сюжете показана женщина в парке, у которой птица выхватила из рук iPhone. Она поднимает руку с Apple Watch и спрашивает: «Почему я не могу позвонить с их помощью, когда у меня нет телефона».

Другие жалобы касаются емкости флеш-накопителя и времени автономной работы смартфонов: «Почему моей батареи не хватает на то, чтобы провести меня сквозь эти страшные леса?», «Почему у моего телефона нет достаточного объема памяти, чтобы вместить все 145 моих фильмов?».

В конце ролика Мэйси демонстрирует Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge, называя их «водостойкими c беспроводной зарядкой, лучшей камерой, увеличивающейся памятью и способными платить практически отовсюду».

© ADline.by

Apple  iPhone  Samsung  Apple_Watch 

Комментарии (1)

odyvan4ik Сообщений: 1 Репутация: 0 odyvan4ik | 02.05.2016 19:38 0
Реклама - это мощное оружие. Сейчас конечно сложнее конкурировать, потому что появилось очень много китайских бюджетных брендов. Многие, конечно, возмущаются на счет iPhone из-за высокой цены. Но те, кто ценит качество, в любом случае отдадут предпочтение "яблочным" девайсам. У меня вот сейчас iPhone 6s plus, экран только меняла, потому что родной разбился. Купила вот такую https://gmart.com.ua/parts/displejnyj-modul-lcd-tachskrin-steklo-v-sbore-iphone-6s-plus-belyj новую готовую сборку и смартфон опять как новый. Разве это плохо? Я более чем довольна своим телефоном. Не променяю его на китайские андроиды.

Написать комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь

Материалы по теме

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Акции компаний горячие и специальные

Облако тегов популярные метки

Apple Audi Coca-Cola Google Internet Mercedes Microsoft Nike Samsung Super_Bowl VW iPad iPhone Австралия Беларусь Белый_Квадрат Бразилия Великобритания Германия ДМ Индия Италия Канада Россия США Франция Футбол авто алкоголь видеореклама еда животные кино конкурс логотип мода музыка напитки наружка одежда пиво принт ребрендинг рекламные_войны социальная спорт упаковка фестиваль экология эмбиент

Сейчас обсуждают в галерее | в журнале

Andrew Andrew Сквозная аналитика и коллтрекинг - новое слово в теории и практике продаж
Отлично они работают вместе) Допустим есть какой-то сервис коллтрекинга у вас (Roistat, Сomagic, еще Ringostat, но не уверен, что он есть в Беларуси - главное, чтобы качественный). Он не просто отслеживает звонки, но еще и передает дальше данные о них прямо в Гугл Аналитикс. Вот поэтому и удобно. Вы видите не только, какие у вас заявки и т.д., а еще все, что связано со звонками. Единственное, тут надо выбирать такой сервис, который разные их типы передает, а не все звонки, как одно событие. Поэтому если будете выбирать сервис, об этом обязательно спрашивайте.
Musya Musya Сквозная аналитика и коллтрекинг - новое слово в теории и практике продаж
Не совсем понятно, как отслеживание звонков и инструменты веб-аналитики работают вместе? Допустим, мне позвонили, как я могу связать эту информацию с тем, что происходит у меня на сайте?
odyvan4ik odyvan4ik В рекламе Samsung Galaxy S7 знаменитости жалуются на недостатки iPhone и Apple Watch
Реклама - это мощное оружие. Сейчас конечно сложнее конкурировать, потому что появилось очень много китайских бюджетных брендов. Многие, конечно, возмущаются на счет iPhone из-за высокой цены. Но те, кто ценит качество, в любом случае отдадут предпочтение "яблочным" девайсам. У меня вот сейчас iPhone 6s plus, экран только меняла, потому что родной разбился. Купила вот такую https://gmart.com.ua/parts/displejnyj-modul-lcd-tachskrin-steklo-v-sbore-iphone-6s-plus-belyj новую готовую сборку и смартфон опять как новый. Разве это плохо? Я более чем довольна своим телефоном. Не променяю его на китайские андроиды.
Иван Зубков Иван Зубков Оператор Virgin Mobile высмеял смену гражданства Жераром Депардье
Александр Дешковец Александр Дешковец Что такое рекламные сувениры?
А это наша версия https://www.facebook.com/notes/universal-press/promotion-products-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC/607048032743070
ЖурналКаталог услугГалереяКалендарьРабота
© 2009 - 2016 ADline.by
Редакция: info@adline.by