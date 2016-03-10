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Наружная реклама: основные особенности

Журнал о рекламе
10.03.2016

Автор: Константин Носков
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Наружная реклама – это мощный маркетинговый инструмент, который информирует покупателей, позволяет понять преимущества товара и закрепляет какой-то определённый образ в сознании человека.

В Европе и Америке такой вид рекламы развит повсеместно и на достаточно высоком уровне. В странах же СНГ, таких как Беларусь (Минск), Украина (Киев), Россия (Москва) и других, мир наружной рекламы пока еще далек от профессионального. Существует множество филиалов, основной деятельностью которых является наружная реклама Минск, но каждая ли фирма понимает смысл своей работы?

На первый план создатель наружной рекламы должен ставить идею, которая эффективно будет работать на улучшение имиджа продукции, и, как следствие, на увеличения спроса. Многие ошибочно думают, что в этот процесс вовлечены только художники и дизайнеры, чтобы сделать проект ярким и качественным. Но это только заблуждения, ведь качественная реклама – это реклама, которая приносит прибыль. А яркой картинкой, к сожалению, наших покупателей уже не удивить.

Изготовление наружной рекламы

После того как проделана большая часть работы: придумать и сформировать дизайн будущей рекламы и исследовать рынок для ее эффективности, можно приступать к изготовлению проекта.

Обычно изготовление наружной рекламы тесно связано со строительными работами. Этот процесс достаточно трудоемкий, так как рекламу нужно наносить на габаритные баннеры. Поэтому это дело лучше доверить профессионалам, которые имеют опыт и знают, как правильно и эффективно разместить вашу рекламу.

Размещение наружной рекламы

Это заключительный этап, который уже дает определенные результаты. А результатом правильной наружной рекламы является повышение узнаваемости бренда, увеличение продаж и привлечение новых клиентов.

Все те люди, что ездят в автобусах и ходят по улицам – потенциальные клиенты. Теперь же задача состоит в том, чтобы из потенциальных их превратить в реальных.

Подходите к выбору и изготовлению наружной рекламы ответственно, и результаты не заставят себя ждать!

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