В Беларуси в пятый раз будет составлен  Рейтинг web-студий и SEO-компаний

10.03.2016



Автор: Константин Носков

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В Беларуси в рамках проекта «Рейтинг Байнета» в пятый раз будут составлены рейтинги белорусских web-студий и SEO-компаний.

Проект «Рейтинг Байнета» стартовал на отдельной интернет-площадке, которая станет независимой платформой для взаимодействия между компаниям заказчиками и web-разработчиками.

В этом году организаторы составят 2 рейтинга:

Рейтинг лучших белорусских web-студий Беларуси.

Рейтинг лучших SEO-компаний Беларуси.

Как и прошлом году, будет проведен «Конкурс сайтов» среди лучших работ белорусских web-студий в следующих номинациях:

- Корпоративные сайты

- Интернет-магазины

- Промо-сайты

- Мобильные приложения

- Сервисы

- Порталы

А также наградят лучших технических и арт-директоров.

«Мы видим, что рейтинг востребован как со стороны компаний-заказчиков, так и самих разработчиков. Каждый год в нем принимают участие от 20 до 40 студий. Сейчас наша задача как организаторов заключается не только в том, чтобы определить лидеров, но и предоставить клиентам уникальный инструмент по выбору подрядчиков в области web-разработок. Именно поэтому проект будет развиваться и адаптироваться к меняющимся условиям на рынке», — отмечает руководитель проекта Анна Ходанович

В марте 2016 года проект «Рейтинга Байнета» запущен на отдельной площадке http://www.ratingbynet.by. В планах организаторов не только поддержка проведения заявленных рейтингов web-студий и SEO-компаний Беларуси, но и развитие полноценного отраслевого ресурса белорусского рынка web-разработок, образовательные инициаивы и пр.

Основные цели проекта «Рейтинга Байнета» — способствовать развитию более цивилизованных отношений между игроками рынка web-разработок и интернет-маркетинга, упростить взаимодействие между клиентами и исполнителями, отслеживать динамику развития рынка и тренды.

«В нашей стране сегодня экономическая реальность очень сильно меняется, а интернет становится средой, без которой невозможно построить современный бизнес. Для того, чтобы он был успешным, необходимы новые подходы к организации процессов, партнерству и сотрудничеству. Проект «Рейтинга Байнета» призван стать инструментом, позволяющим соединить на одной площадке интересы всех, кто видит себя в ближайшем будущем в числе эффективных и конкурентоспособных компаний»— отмечает партнер проекта Сергей Скороход.

Заявки на участие в «Рейтинге Байнета 2015» — лучшие web-студии, SEO-компании принимаются до 25 марта 2016 года. Для того, чтобы принять участие в рейтинге, необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте «Рейтинга Байнета».

Официальные результаты «Рейтинга Байнета 2015» будут объявлены на Международной ежегодной практической конференции «Неделя Байнета», которая пройдет с 19 по 22 апреля 2016 года. Все участники рейтинга также получат подробный аналитический отчет о рынке, который не будет доступен в открытом доступе.

Напомним, что Рейтинг web-студий будет составлен уже в пятый раз. Также это будет уже пятый Рейтинг SEO-компаний. Эти рейтинги проводятся в Беларуси с 2009 года. В прошлом году в рейтинге web-студий приняло участие 22 компании. На сайте проекта собраны результаты всех предыдущих рейтингов. Информация будет постоянно обновляться.

В рейтинге web-студий учитываются такие показатели работы студии, которые демонстрируют качество и объемы ее работы во всех направлениях — масштаб компании, опыт работы, активность за последний год, качество разработанных за 2015 год web-проектов, известность на рынке.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

+375 29 345-90-64, +375 29 551-75-27

e-mail: info@ratingbynet.by

Анна Ходанович

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