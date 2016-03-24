Офлайн-методы продвижения группы в социальной сети «ВКонтакте»

24.03.2016



Автор: Константин Носков

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Владельцам офлайн-бизнеса, решившим использовать социальные сети для повышения лояльности клиентов и увеличения продаж, мало привлекать посетителей исключительно через интернет.

Накрутка подписчиков ВКонтакте полезна (на первом этапе практически незаменима), но ограничиваться ею не стоит.Для привлечения в группу людей, обращавшихся в компанию, используют другие методы. Какие?

Размещение адреса группы на листовках

Некоторые бизнесмены считают, что указывать название сообщества в социальной сети на флаерах несолидно и бессмысленно. Это ошибочная точка зрения. Адрес группы смотрится на листовках, визитках и других печатных материалах вполне нормально, и его размещение на них помогает привлечь пользователей, в первую очередь людей, уже пользовавшихся услугами фирмы (совершивших покупку).

Подарки

Розыгрыши призов и скидки для подписчиков – хороший способ привлечь пользователей в группу. Например, кинотеатры могут проводить викторины с вопросами на знание сюжетов фильмов (бесплатные билеты – прекрасный приз).

Интересные мероприятия

По социальным сетям быстро распространяются новости о предстоящих событиях. Бесплатный мастер-класс или другое интересное мероприятие помогут привлечь новых посетителей в группу. О сообществе и компании узнает много людей.

Размещение адреса сообщества на упаковке

Неплохой вариант – печатать название сообщества на упаковке товара. У покупателя будет возможность связаться с компанией удобным способом, если продукт покажется ему некачественным, или, наоборот, заслуживающим похвалы. Производитель сможет быстро ответить на его вопросы, а обратная связь нередко позволяет удержать клиента.

Офлайн-методы подходят для привлечения пользователей в разные социальные сети, но не во все. Например, накрутка подписчиков в Инстаграм лучше, чем размещение адреса аккаунта на листовках. Перед началом продвижения подумайте, какие цели вы преследуете, и учитывайте их при разработке стратегии.

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