Весна обещает стать жаркой

31.03.2016



Автор: Константин Носков

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14-16 апреля в Минске пройдет VIII Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» - главное событие индустрии маркетинга и рекламы Беларуси, одно из ключевых креативных событий Восточной Европы.

Ежегодно в фестивале принимает участие более 700 делегатов из 25 стран Европы и СНГ. Продвигая креативные решения в маркетинге, «Белый Квадрат» является бизнес-ориентированным фестивалем и включает 2 основных блока – конкурс рекламных работ и крупнейший в Беларуси бизнес-форум в индустрии маркетинга и коммуникаций. Фестиваль проводится при поддержке Министерства торговли Республики Беларусь. Деловая и образовательная программа Фестиваля пройдет в течение трех дней – 14, 15 и 16 апреля – и будет включать более 60-ти активаций – мастер-классов, семинаров, круглых столов и шоу-лекций от ведущих представителей рекламной индустрии из более 20 стран Европы.

ПРОГРАММА VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ «БЕЛЫЙ КВАДРАТ»

Компаниям, желающим принять участие в фестивале необходимо заполнить бланк-заявку на официальном сайте Фестиваля adfest.by. Стоимость участия для одного представителя от организации составляет 5 750 000 бел.руб. + НДС.

Дополнительная информация на adfest.by и по телефонам Дирекции фестиваля в Минске: +375 17 2174171, +375 17 2174161, +375 17 2050916, +375 17 3064473, +375 44 5174161.

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