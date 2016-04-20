Продвижение сайтов. «Письма счастья»: 6 вредных советов по созданию рассылок

20.04.2016



Автор: Константин Носков

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Эффективным инструментом в деле продвижения вашего сайта могут стать тематические рекламные рассылки. Они же могут убить все дело.

Иногда открываешь почту – и удивляешься: эти ребята и правда хотели привлечь клиентов таким образом? Или в их офисе завелся коварный вредитель, который по ночам отправляет эти «письма счастья», чтобы люди поскорее отписывались и на сайт больше не заходили никогда?

Итак, если вы хотите избавиться от посетителей вашего портала, обязательно попробуйте…

Спамить! Непременно разошлите информацию о вашем сайте тем, кто на это никогда не соглашался (и, вероятно, вообще про вас не знает). Если вы из категории тех людей, которые считают разумным отправить по какой-нибудь «левой» базе данных тысячи безликих писем на тему, к примеру, коррекции веса – поздравляем! Вы на верном пути, если не желаете успехов своему проекту.

Отправлять рассылки, от которых нельзя отписаться! Даже если само сообщение не вызовет негатива, то отсутствие заветной кнопки/ссылки, как минимум, насторожит. А как максимум, даже разозлит. Человек, лишенный права выбора, очень вероятно, тут же отправит такие послания в спам. Это негативно скажется на дальнейшем продвижении, т. к. понизит вашу надежность в глазах почтового сервиса. Чем больше людей пожалуются на письмо, тем скорее все ваши последующие рассылки будут отправлены в спам уже автоматически… И отлично! Как раз то, что нужно!

Завалить письмами! Предыдущие способы почему-то не сработали? Нашлись люди, которые очень хотят получить продукт, воспользоваться услугой или читать посты в вашем блоге? Их не смущает отсутствие возможности отписаться? Не отчаивайтесь, есть еще одно средство. Пишите много писем. Желательно, каждый день. Если сможете выдавать больше 3-х рассылок в сутки, то победа будет за вами. Как показывает практика, долго терпеть такое не смогут даже самые преданные фанаты. И ваши письма, наконец-то, отправятся в спам.

Писать с ошибками. Не вздумайте тратить время на то, чтобы хорошенько вычитать текст, прежде чем предложить его вниманию широкой общественности. Помните, что вам охотно простят опечатки и даже ошибку-другую. Поэтому лучше, если сообщение получится тотально безграмотным. Ведь это отличный способ проявить неуважение к читателям. Зачем нам доверие всех этих людей, от которых мы мечтаем отделаться?

Разработать свой особый фирменный стиль. Нет, только не нанимайте дизайнера и не читайте умных книг на эту тему. Так все дело можно испортить! Ваша концепция теперь называется «вырви глаз». Как добиться максимального эффекта? Для начала организуйте крупный массив текста. Не разбивайте на абзацы, ни в коем случае. Не выделяйте важные смысловые части. Обязательно выберите самый маленький размер текста. Все еще читабельно? Тогда выберите шрифт с большим количеством декоративных элементов. Можно взять штук пять разных шрифтов и чередовать их. Сделали? Молодцы! Теперь читатели не расшифруют ваше сообщение, даже если постараются. Для гарантии выберите в качестве фона какой-нибудь яркий цвет, например, кислотно-зеленый. Чтобы в принципе смотреть было больно. Как вариант – пеструю яркую картинку с большим количеством мелких деталей. Тогда шрифт, какого бы цвета он ни был, точно «потеряется» во всем этом великолепии. Профит!

Затаиться. В принципе, можно совсем никому рассылок не отправлять. Зачем они нужны? Только внимание людей привлекают. Даже если рассылка самая неудачная, все равно кто-нибудь может зайти на сайт хотя бы из любопытства. Поэтому просто не делайте рассылок. Молчите, как пленный партизан: рано или поздно все про вас обязательно забудут!

*на правах рекламы

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