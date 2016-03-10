«Рейтинг Байнета» объявил лучшие web-студии  и SEO-компании Беларуси

21.04.2016



Автор: Константин Носков

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21 апреля в «Президент отеле» прошла церемония награждения участников «Рейтинга Байнета». Организаторы рейтинга объявили лучшие web-студии и SEO-компании Беларуси, а также наградили лучшие проекты, которые участвовали в 6 номинациях «Конкурса сайтов».

Сегодня для потенциальных заказчиков на сайте проекта появится актуальная информация, которая станет для компаний-заказчиков полезным инструментом при выборе партеров из числа web-разработчиков или SEO-компаний.

По итогам проекта этого года в рейтинге web-студий приняло участие 20 компаний и 10 компаний в SEO-рейтинге. На участие в «Конкурсе сайтов» было подано 104 сайта от 21 компании.

ТОП-20 ведущих студий Беларуси

Лучшие SEO-компании Беларуси

По итогам проекта организаторы определили основные тренды развития белорусского рынка web-разработок:

- Снижение стоимости стандартных проектов на 20-30%.

- Востребованность со стороны заказчиков бизнес-решений на уровне сложных IT-проектов с интеграцией с бухгалтерией, складами, поставками, обеспечение обслуживания партнерских сетей, CRM и пр. Сайт становится инструментом бизнеса.

- Мелкие разработчики уходят с рынка.

Вектор на западные и внешние рынки, переориентация с Востока на Запад.

- Проблема кадров остается достаточно актуальной.

Суммарный бюджет проектов за 2015 года компаний, принявших учстие в рейтинге составил $4,5 млн. По экспертным оценкам весь рынок web-разработок за прошлый приблизился к $10 млн. Одако в целом объем затрат белорусских компаний на IT-решенbя в бизнесе может достигать $100 млн.

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Анна Ходанович