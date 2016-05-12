Рекламные календари и их адресаты

12.05.2016



Автор: Константин Носков

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Полиграфическая продукция как рекламное средство имеет ряд особенностей. При этом свои тонкости есть у всех ее видов.

Например, разные календари имеют свои лучшие рекламные места. У перекидного типа для этого есть боковой край – плашка. Календари трио могут использовать рекламное сообщение в качестве фона, на который нанесена непосредственно таблица с числами. Карманные же допускают размещение его и с лицевой, и с обратной стороны – все зависит от ситуации. Но дифференцируются ли они по адресатам рекламы?

Когда какой календарь с рекламой подойдет лучше?

Сегодня следить за датами проще через компьютер или мобильный телефон. Цифровая типография выпускает календари, в основном, для удовлетворения эстетических потребностей.

Если хочется оживить обстановку офиса, они становятся оптимальным решением, ведь обычный постер смотрелся бы неуместно. Получается, настенный календарь можно порекомендовать как средство рекламы B2B. Иными словами, с его помощью можно напоминать о себе партнерам, поставщикам или клиентам на протяжении длительного периода – квартала или даже года.

А вот обосновать функцию карманного календарика в современном мире куда тяжелее. Человек не пользуется им в повседневной жизни, следовательно, привлечение внимания может быть только единоразовым. Такой тип полиграфической продукции может раздаваться людям на улицах или в магазинах во время промо-акций. Календарь воспринимается не столь навязчиво, как листовка, и вряд ли будет выброшен через пару шагов: хоть раз, но адресат на него взглянет.

Итак, для привлечения физических лиц эффективнее карманные календари, юридических – настенные. В первом случае в оформительской части проектирования рекламного продукта акцент стоит делать на захват внимания, во втором – на вызов эстетического восхищения.

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