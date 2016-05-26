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Как сэкономить на рекламе в социальных сетях

Журнал о рекламе
26.05.2016

Автор: Константин Носков
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Сегодня многие представители малого и среднего бизнеса предпочитают презентовать свои товары и услуги при помощи социальных площадок.

Данный способ продвижения пользуется большой популярностью по причине наличия огромного количества пользователей сети Интернет. Статистика показывает, что для набора аудитории из пятидесяти миллионов человек радиостанциям в среднем требуется около сорока лет, телевидению — около пятнадцати. Но тот же Facebook, к примеру, получил за год более 200 миллионов пользователей. Этот показатель свидетельствует об эффективности рекламы в соцсетях. Если вам интересна эта тема, то можете посмотреть, где искать контент для smm тут.

Некоторые нюансы

Желающим разместить рекламу в соцсетях можно дать несколько основных советов:

1. Для того чтобы сделать товар или услугу популярными, следует уделить максимум внимания продвижению.

2. Сайт вашей компании должен быть интересен. Вы должны сделать всё для того, чтобы привлечь большое количество пользователей.

3. Следует постоянно публиковать уникальную и актуальную информацию.

Старайтесь публиковать статьи регулярно. В зависимости от направления бизнеса рекомендуется создавать посты два, три, четыре или семь раз в неделю. Следует придерживаться одной стратегии вне зависимости от числа подписчиков. Для того чтобы продвинуть услуги компании, стоит избегать создания слишком рекламных постов. Информация должна вызывать определённые эмоции у читателей и желание поделиться ими. Помните, что ваша страничка должна быть привлекательной для пользователей. Чтобы добиться этого, можно зайти в магазин smm контента тут.

Способы экономии средств на рекламе

В основном для того, чтобы продвинуть товар или услугу, используют различные группы смежной тематики. Сообщество может быть раскрученным либо иметь небольшое количество подписчиков. Чаще всего большие группы размещают рекламу на своих страницах за определённую плату. Для того чтобы этого избежать, можно обратиться за помощью к менее раскрученным сообществам. Обычно в этом случае группы заключают соглашение, на основе которого владельцы обязуются размещать информацию об услугах и товарах друг друга. Приобретая качественные информационные материалы в специализированных магазинах контента, вы сможете выгодно представить свой бизнес на социальной площадке.

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