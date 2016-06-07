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Печать календарей в Минске

Журнал о рекламе
07.06.2016

Автор: Константин Носков
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Многие привыкли по итогам проходящего года делать анализ, рассматривать свои достижения и провалы, создавать ряд целей на следующий год, а также планировать свое будущее. Для всего этого всегда необходим удобный календарь.

В конце года необходимо менять его на новый, более красивый и необычный. Многие компании и бизнесмены заказывают календари заранее, чтобы успеть поменять их до наступления нового года. Сегодня они могут быть разнообразными. Давайте рассмотрим некоторые из них:

●      перекидные календари - традиционный вид календарей. Варьируется от перекидных по дню, неделе или месяцу.

●      отрывные календари часто содержат в себе информацию для каждого листика, в зависимости от выбранной вами тематики.

●      карманные календари. Традиционно издаются в виде небольших карточек, которые удобно держать при себе в кармане или кошельке.

●      настольные. Идеальный вариант для вашего рабочего места. Разделён по месяцам и собран в форме треугольника. 

●      настенные. Всегда большой и красочный календарь, который вешается на стену, показывая весь год в одном листе или три месяца по отдельности.

●      Табель-календари. Удобен для использования на рабочем месте. Издается в виде табеля с рабочими часами, днями, графиками.

●      календари-ежедневники. Издается в виде ежедневника. Каждая страница имеет место для индивидуальных записей, поэтому большинство людей выбирают именно его. В конце и начале, как правило, есть телефонная книга, интересная информация или номера экстренных служб.

●      и так далее.

Календарь является не только замечательным презентом, но и может послужить вашей компании как рекламная продукция. На каждой странице вашего индивидуального календаря будут все продукты или услуги, предоставляемые вашей фирмой. Ваши сотрудники будут рады такому подарку перед следующим годом, а клиентам будет приятно получить календарь в качестве бонуса, за то, что они выбирают вашу компанию.

Заказать печать в Минске не составляет особого труда. Большое количество типографий и иных организаций предоставляет такую возможность и оказывают услуги по оперативной печати, а также разработке дизайна данных календарей.

Наша фирма с удовольствием займется печатью и составлением индивидуально подобранного календаря. Наши специалисты с многолетним опытом помогут разобраться во всех тонкостях и подберут идеальный календарь для особого случая или подарка, будь то презент для партнеров, клиентов или сотрудников. Мы гарантируем оригинальный дизайн, размещение вашей рекламы или фирменных логотипов.

Типография «Вся полиграфия» предоставляем качественный сервис, уникальную продукцию и оперативное изготовление. Для оптовых заказов предусмотрены скидки и бонусы для постоянных клиентов.

*на правах рекламы

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