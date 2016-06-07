Печать календарей в Минске

07.06.2016



Автор: Константин Носков

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Многие привыкли по итогам проходящего года делать анализ, рассматривать свои достижения и провалы, создавать ряд целей на следующий год, а также планировать свое будущее. Для всего этого всегда необходим удобный календарь.

В конце года необходимо менять его на новый, более красивый и необычный. Многие компании и бизнесмены заказывают календари заранее, чтобы успеть поменять их до наступления нового года. Сегодня они могут быть разнообразными. Давайте рассмотрим некоторые из них:

● перекидные календари - традиционный вид календарей. Варьируется от перекидных по дню, неделе или месяцу.

● отрывные календари часто содержат в себе информацию для каждого листика, в зависимости от выбранной вами тематики.

● карманные календари. Традиционно издаются в виде небольших карточек, которые удобно держать при себе в кармане или кошельке.

● настольные. Идеальный вариант для вашего рабочего места. Разделён по месяцам и собран в форме треугольника.

● настенные. Всегда большой и красочный календарь, который вешается на стену, показывая весь год в одном листе или три месяца по отдельности.

● Табель-календари. Удобен для использования на рабочем месте. Издается в виде табеля с рабочими часами, днями, графиками.

● календари-ежедневники. Издается в виде ежедневника. Каждая страница имеет место для индивидуальных записей, поэтому большинство людей выбирают именно его. В конце и начале, как правило, есть телефонная книга, интересная информация или номера экстренных служб.

● и так далее.

Календарь является не только замечательным презентом, но и может послужить вашей компании как рекламная продукция. На каждой странице вашего индивидуального календаря будут все продукты или услуги, предоставляемые вашей фирмой. Ваши сотрудники будут рады такому подарку перед следующим годом, а клиентам будет приятно получить календарь в качестве бонуса, за то, что они выбирают вашу компанию.

Заказать печать в Минске не составляет особого труда. Большое количество типографий и иных организаций предоставляет такую возможность и оказывают услуги по оперативной печати, а также разработке дизайна данных календарей.

Наша фирма с удовольствием займется печатью и составлением индивидуально подобранного календаря. Наши специалисты с многолетним опытом помогут разобраться во всех тонкостях и подберут идеальный календарь для особого случая или подарка, будь то презент для партнеров, клиентов или сотрудников. Мы гарантируем оригинальный дизайн, размещение вашей рекламы или фирменных логотипов.

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