«Медиа Альянс» разработали летнюю кампанию для матрасов Vegas

14.06.2016



Автор: Константин Носков

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Неудобное спальное место — проблема, знакомая многим. Мы часто жертвуем комфортом в угоду экономии и практичности: годами храним на дачах продавленные, но любимые диваны, возим в багажниках раскладушки и держим наготове насос для реанимации надувной кровати.

Агентство Медиа Альянс разработало яркую идею продвижения ортопедического матраса в рулоне — уникального предложения от компании Vegas, которая поможет недорого и быстро решить проблему неудобного спального места.

Бриф

Vegas Tempo — демократичная и популярная модель ортопедических матрасов в товарной линейке производителя. Ценовой сегмент продукта — средний минус.

В сообщении важно отразить принцип «Take & Go», преимущество уникального формата изделия: компактная упаковка в виде рулона имеет всего 38 сантимеров в диаметре и легко поместится в багажнике автомобиля или маршрутного такси, и даже на полке электрички. Клиент может самостоятельно забрать матрас в магазине и довезти его до места назначения благодаря компактной упаковке, тем самым экономя время и деньги на доставке и грузоперевозке .

Целевая аудитория продукта:

Мужчины и женщины которые ищут доступный и максимально экономичный вариант в качественном сегменте, хотят сократить при покупке время ожидания и «лишние» расходы, от которых можно отказаться: грузоперевозка, доставка.

Товар интересен дачникам, людям, обустраивающим загородный дом, новоселам, арендодателям жилых помещений, молодым семьям, которые запланировали переезд, накопили на собственное жилье, проживающим далеко от крупных населенных пунктов , а также тем, чья семья расширилась.

Задачи

Информировать клиентов об уникальном предложении бренда — качественном ортопедическом матрасе в компактной упаковке «Take & Go», которая поможет упростить процедуру покупки и сэкономить на транспортировке.

Продемонстрировать потенциальным покупателям преимущества нового формата («матрас в скрутке»): вы сразу получаете готовый товар, он экономичен, легко транспортируется, в упакованном виде имеет малые габариты.

Решение

Было решено подчеркнуть мобильность товара с помощью формата размещения, ведь мобильность и практичность свойственны целевой аудитории. Они активны, не сидят на месте, любят движение и ценят бытовую независимость.

Местом размещения плакатов стала станция метро Площадь Ленина, выход к железнодорожному вокзалу и месту отправления междугородних электричек. Пассажиропоток на участке в сезон — очень интенсивный. Люди спешат, их мысли заняты расписанием электрички, дачными заботами. Лаконичный минималистичный дизайн, яркие цвета вместе с позитивным утверждением или вопросом захватят внимание любого «торопыги». Такое обращение работает по принципу аффирмации и вертится в голове всю дорогу.

Подчеркнуть динамичность сообщения и легкость передвижения с товаром в руках помогла серийность плакатов: в качестве носителя использовались 6 колонн по ходу движения пассажиров на выходе из метро.

Колонны поочередно разворачивают историю будущей выгодной покупки. От начального изображения-тизера, который актуализирует потребность сделать спальное место удобным и повысить качество жизни, покупатель движется через товарное предложение с указанием цены к преимуществам, и затем — к решению проблемы.

Кампания продлится все лето, прогнозируемое количество контактов - более 195 тысяч.

Рекламодатель: ООО «ЛидерМатрасМаркет»

Разработка концепции, дизайн: РА «Медиа Альянс»

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