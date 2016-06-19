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Что выгоднее: SEO-продвижение или контекстная реклама?

Журнал о рекламе
19.06.2016

Автор: Константин Носков
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Прежде всего стоит разобраться в понятиях контекстной рекламы и SEO-продвижения. Последнее представляет собой ряд методов вывода ресурса на первые позиции в поиске.

Оплата за осуществление SEO-продвижения обычно производится по месяцам. Контекстная реклама представляет собой объявления, которые будут показываться в Яндексе или Гугле при определённом запросе пользователя. Основное преимущество данного способа презентации товара – это быстрое привлечение покупателей. Сегодня продвижение сайта в краснодаре, к примеру, доступно для многих. При такой демонстрации услуг или товара результаты успешной работы будут видны спустя 6–8 месяцев. Спрос же обеспечивается продолжительный.

Что важно учесть?

Если вы перестанете вкладывать деньги в контекстную рекламу, то поток посетителей сайта резко уменьшится.

При SEO-продвижении в этом случае количество пользователей ресурса снижается не сразу, а спустя несколько месяцев. Если вы создали удобную навигацию сайта (грамотное оформление статей и перелинковка страниц), то удержание позиций портала будет происходить без привлечения внешних ссылок. Другими словами, это позволит иметь небольшой, но стабильный трафик.

Некоторые моменты

Контекстной рекламой стоит пользоваться тогда, когда вы располагаете бюджетом. SEO-продвижение заключает в себя комплексное развитие проекта с целью привлечения посетителей из поисковых систем. Данный метод подразумевает вложения в начатое дело для обеспечения длительной работы. Что касается управления, то с контекстной рекламой взаимодействовать гораздо легче.

Для того чтобы осуществлять продвижение сайта при помощи SEO, на обучение следует потратить несколько месяцев. Контекстная реклама является дорогим способом привлечения покупателей. Однако нередко возникают случаи, когда при SEO-продвижении и при использовании объявлений достигается одинаковое количество пользователей. При этом на развитие проекта будет затрачиваться одинаковая сумма денег.

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