Самый прочный флаер

04.07.2016



Автор: Константин Носков

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Перуанское креативное агентство CARNE (г. Лима) выпустило рекламный ролик в поддержку бренда UNACEM отечественной компании по производству цемента Cemento APU. Целевой аудиторией широкой рекламной компании стали слои населения с низким уровнем дохода.

Идея рекламной компании заключалась в том, чтобы привлечь внимание малоимущих слоев населения к бюджетным ценами на 40кг мешки с цементной смесью. При этом, главное внимание уделялось конкурентной способности продукции бренда UNACEM в чрезвычайно острой борьбе в этом сегменте рынка перуанской промышленности.

Авторы видеоролика использовали слово «Апу», содержащееся в названии компании. На языке индейцев племени кечуа оно обозначает божественные существа, а также служит обращением к вождям племен в джунглях Амазонки. Учитывая местный менталитет, авторы намерено отказались от использования народной музыки и элементов традиционной культуры, чтобы избежать возможных обвинений в «нечестной игре на струнах национального фольклора». По словам исполнительного креативного директора рекламного агентства Хосе Ривера, ставка была сделана на «музыку в силе рок, оптимизм и привычки обычного покупателя. И нам удалось рассказать притягательную правдивую историю». Реклама Емко и наглядно демонстрирует основные характеристики бетона из составляющих компонентов фирмы Cemento APU – устойчивость, неразрывность и прочность. Игра мускулами персонажей яркого ролика, пытающихся разорвать упаковочный мешок для цементной смеси, только подтверждает выдающиеся качества продукции бренда UNACEM.

Заказчик рекламного ролика – компания Cemento APU – провела также соревнования среди сотен строительных рабочих, которым было предложено разорвать рекламные флаеры. Победитель среди 3000 вышедших в финал получил в награду 750 мешков цемента «APU», каждый из которых стоит 5 долларов США. Постоянное внимание целенаправленной рекламе, ориентированной на бедные слои населения, позволило компании Cemento APU только за последние два года увеличить свою рыночную долю на местном рынке цемента на 16,2%. По утверждению специалистов, в настоящее время компания контролирует до 70% местного рынка бюджетного цемента.

Вручая представителям компании Cemento APU и рекламного агентства CARNE награду «Effie», глава перуанского представительства «The Effie Awards» отметил, что «для большинства компаний в сфере товаров повседневного спроса настало время усиленной работы по развитию собственных брендов».

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