Audi A4 выигрывает конкурентную борьбу с BMW 328i при помощи бесплатного WI-FI

Поэтому инженеры из немецкого Ингольштадта решили потеснить отечественного соперника за счет обновленного дизайна Audi A4 и тщательно выверенной с технической точки зрения рекламной компании на Нью-Йоркском автосалоне.
Свое детище концерн оснастил бесплатным и сверхнадежным беспроводным доступом к интернету. Бесплатным WI-FI смогли воспользоваться все посетители автосалона.
Креативная идея принадлежит американскому агентству MUH-TAY-ZIK/HOF-FER (Сан-Франциско), По словам одного из совладельцев бюро, наименования точек доступа меняются в процессе «продолжения шоу», пока на дисплей ни покажет одновременно, по меньшей мере, 10 из них. «Посетитель автосалона знает, что там трудно найти беспроводной доступ к интернету, а зачастую он просто закрыт паролем. Поэтому рекламное агентство и предложило предоставить посетителям бесплатный WI-FI, тем более, что на автосалоне присутствует значительное количество автоэкспертов и блоггеров. Именно эта часть посетителей Нью-Йоркского автосалона склоняется к выводу, что таким образом компании Audi удастся склонить на свою сторону чашу весов в непростой конкурентной борьбе концерном BMW. В любом случае, немецкий Audi предложил мощный бесплатный доступ в интернет.
Названия точек доступа WI-FI имеют весьма любопытные названия:
328 причин, чтобы выбрать П4
№1: А4 мощнее 328i
№2: Крутящий момент А4 значительнее, чем e 328i
№3: А4 оборудован WI-FI
№4: А4 располагает системой CarPlay
Перечисляя достоинства обновленного А4, Ауди не отказался от дерзких шуток и в адрес другого известного конкурента – компании Mercedes. Так, одна из точек доступа называется «А4 – мощнее С300». По мнению большинства, такие высказывания не достойны «джентельменов», но все в один голос соглашаются, что шутка пришлась им по нраву.
По словам представителя агентства MUH-TAY-ZIK/HOF-FER, главным в нынешнее время является маркетинг, так почему бы «не предложить действительно полезные услуги в этом важном процессе?!». Креативная рекламная акция Audi и ее широко обсуждаемое детище А4 - это не только накрутка в инстаграме, но и увеличение аудитории в других социальных сетях.
Используя высококлассную команду технических специалистов, компании Audi удалось произвести впечатление на посетителей Нью-Йоркского автосалона и, что греха таить, хоть в какой-то степени подвинуть своего главного конкурента – BMW 328i.
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