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Audi A4 выигрывает конкурентную борьбу с BMW 328i при помощи бесплатного WI-FI

Журнал о рекламе
04.07.2016

Автор: Константин Носков
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Мировому автопроизводителю Audi не дает покоя вселенский успех BMW 328i, который уже на протяжении длительного времени возглавляет список самых роскошных автомобилей своего класса.

Поэтому инженеры из немецкого Ингольштадта решили потеснить отечественного соперника за счет обновленного дизайна Audi A4 и тщательно выверенной с технической точки зрения рекламной компании на Нью-Йоркском автосалоне. 

Свое детище концерн оснастил бесплатным и сверхнадежным беспроводным доступом к интернету. Бесплатным WI-FI смогли воспользоваться все посетители автосалона. 

Креативная идея принадлежит американскому агентству MUH-TAY-ZIK/HOF-FER (Сан-Франциско), По словам одного из совладельцев бюро, наименования точек доступа меняются в процессе «продолжения шоу», пока на дисплей ни покажет одновременно, по меньшей мере, 10 из них. «Посетитель автосалона знает, что там трудно найти беспроводной доступ к интернету, а зачастую он просто закрыт паролем. Поэтому рекламное агентство и предложило предоставить посетителям бесплатный WI-FI, тем более, что на автосалоне присутствует значительное количество автоэкспертов и блоггеров. Именно эта часть посетителей Нью-Йоркского автосалона склоняется к выводу, что таким образом компании Audi удастся склонить на свою сторону чашу весов в непростой конкурентной борьбе концерном BMW. В любом случае, немецкий Audi предложил мощный бесплатный доступ в интернет.

Названия точек доступа WI-FI имеют весьма любопытные названия:

328 причин, чтобы выбрать П4

№1: А4 мощнее 328i

№2: Крутящий момент А4 значительнее, чем e 328i

№3: А4 оборудован WI-FI

№4: А4 располагает системой CarPlay

Перечисляя достоинства обновленного А4, Ауди не отказался от дерзких шуток и в адрес другого известного конкурента – компании Mercedes. Так, одна из точек доступа называется «А4 – мощнее С300». По мнению большинства, такие высказывания не достойны «джентельменов», но все в один голос соглашаются, что шутка пришлась им по нраву. 

По словам представителя агентства MUH-TAY-ZIK/HOF-FER, главным в нынешнее время является маркетинг, так почему бы «не предложить действительно полезные услуги в этом важном процессе?!». Креативная рекламная акция Audi и ее широко обсуждаемое детище А4 - это не только накрутка в инстаграме, но и увеличение аудитории в других социальных сетях.

Используя высококлассную команду технических специалистов, компании Audi удалось произвести впечатление на посетителей Нью-Йоркского автосалона и, что греха таить, хоть в какой-то степени подвинуть своего главного конкурента – BMW 328i.

© ADline.by

авто  Audi  ДМ 

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