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Особенности выполнения цифровой печати по текстилю

Журнал о рекламе
06.07.2016

Автор: Константин Носков
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Цифровая печать представляет собой популярное и актуальное направление в современной типографской деятельности. Прежде чем начинать собственное дело в сфере цифровой печати на ткани следует выяснить наиболее существенные детали, которые особенно пригодятся новичкам.

Основное отличие

Для большинства обывателей, которые не имеют детального представления о выполнении печати по тканям, этот процесс выглядит ничем не отличным от выполнения струйной печати по любым другим материалам. Действительно, выполнения типографских работ по текстилю используется струйный принтер, но при этом применяется совершенно уникальная технологическая обработка. Именно благодаря использованию специальной технологии итоговый продукт (текстиль с печатью) выглядит столь великолепно и обладает универсальностью. О цифровой печати и ценах читаем здесь http://www.giprint.ru/technology/cifrovaya-pechat/.

Как правило, начинающие проявляют активный интерес относительно оборудования и материалов, которые требуются для работы с текстилем. Рассмотрим эти аспекты подробно.

Выбор ткани для цифровой печати

Пожалуй, именно выбор ткани является самым существенным. Ведь в зависимости от типа ткани выбирается и вариант используемых чернил и определяются способы до и после печатной обработки ткани. Итак, для:

- шерсти, шелковой или нейлоновой ткани используются кислотные чернила для создания одежды для плавания, галстуков и подобной продукции;
- целлюлозных тканей используются реактивные чернила для создания предметов моды и фешн;
- полиэстера и хлопка применяются пигментные чернила, которые позволяют создавать разнообразные предметы декора (офисного и домашнего);
- полиэстера также могут использоваться сублимационные чернила для создания предметов рекламы, спортивной одежды, предметов фешн, декорирования авто.

Таким образом, на основе этих сопоставлений всегда легко выбрать направление деятельности, используемые. Любая ткань помимо полиэстера потребует предварительной обработки или обработки после печати.

Печатать без предварительной или последующей обработки не следует и в нормальных типографиях такого не делают. Всегда используется ткань с напылением, либо после печати выполняется обработка. Эти действия требуются для того чтобы обеспечить устойчивость ткани к растрескиванию и воздействиям влаги.

Выделяют влажную и сухую разновидности постпечатной обработки. Для чернил на кислотной или реактивной основе используется влажная обработка, которая включает в себя воздействие паром, мытье и высушивание. Для пигментных чернил используется  сухая обработка, которая выполняется с использованием высоких температур.

Актуальные параметры

Итоговая продукция имеет размер в поперечнике не менее 1.6 метров и не более 3.2 метров, если для производства используются рулонные принтеры. Количество создаваемой продукции зависит от специализации типографии. Для работы с малыми тиражами приемлемой скоростью считается около двух погонных метров в минуту, для промышленных тиражей минимальный тираж составляет от тысячи погонных метров в рабочую восьмичасовую смену.

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