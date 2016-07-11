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Прокат платьев StoryDress

Журнал о рекламе
11.07.2016

Автор: Константин Носков
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Взять нарядное пышное платье для фотосессии в Москве и Минске можно в компании StoryDress.

Каталог расположен на сайте storydress.ru. Здесь также можно найти украшения, свечи с канделябрами, ангельские крылья и мебель в стиле Прованс. Обычно прокат платьев для фотосессии в москве подразумевает использование их в течение суток, но при предварительном бронировании изделий можно организовать и более длительную аренду.

Условия бронирования

Перед выездом за понравившимся платьем необходимо созвониться с шоу-румом, чтобы убедиться в его наличии и забронировать изделие до своего появления. Эта услуга в компании предоставляется бесплатно. Для аренды наряда нужно приехать в шоу-рум лично, взяв с собой паспорт для подписания договора и необходимую сумму наличными. StoryDress предоставляет услуги доставки по Москве и области, но при этом необходимо прислать в компанию фото первой страницы паспорта и текущей прописки. В таком случае происходит предоплата на карту Сбербанка общей суммы за доставку, прокат и залог в размере 100% от стоимости аксессуара.

Перед использованием примявшиеся изделия можно выровнять с помощью отпаривателя. В процессе фотосъемки на открытом воздухе платье может испачкаться, но не стоит выводить пятна самостоятельно. В этом случае лучше созвониться с компанией для получения дальнейших инструкций по их возможной очистке.

Для аренды платья в компании StoryDress необходимо указать его точное название из каталога или показать фотографию при визите в шоу-рум. Опытные консультанты также могут помочь вам выбрать наиболее подходящий случаю и фигуре аксессуар.

storydress.ru

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