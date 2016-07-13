Как и сколько можно заработать на кликах

13.07.2016



Автор: Константин Носков

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Если вы решили начать зарабатывать деньги в интернете, то сразу хочу сказать, что бесплатный сыр - сами знаете где. Тут следует обзавестись терпением и определиться, в какой сфере вы сможете себя проявить.

Способов много, например: серфинг, заработок на кликах , чтение писем, выполнение регистраций, прохождение тестов, написание статей и т.д. Есть еще хайп проекты, форекс, собственный сайт или канал на Ютубе, но это уже другой уровень. Хайпы - это пирамида и этим все сказано, тут и говорить не о чем.

На собственном сайте или канале можно заработать путем подключения к ним рекламы Яндекса или Гугла. Серфинг и чтение писем приносят крайне мало заработка, сотые десятые доли рублей долларов и других валют. А вот на кликах хотелось бы остановиться подробнее.

Чтобы выполнять кликовые задания, нужно зарегистрироваться на буксе или почтовике. Таких тоже очень много. Wmmail, Seosprint , Socpublic самые популярные из них. В чем же суть кликового задания? Вы посещаете сайт рекламодателя - владельца сайта. Посещаете страницы рекламируемого сайта, сколько Вам указывает в задании рекламодатель. И на одной или нескольких страницах рекламируемого сайта кликаете на рекламное объявление Гугла или Яндекса, про которые мы уже упоминали. Предоставляете рекламодателю отчет в виде ссылок со страниц сайтов или скриншотов. Получаете за проделанную работу свои деньги. Гугл или Яндекс оплачивает клики по своей рекламе владельцу сайта, а владелец сайта в свою очередь платит Вам.

За такие задания Вы можете получать 2-3 цента или 2-3 рубля: везде по-разному. Немного скажете Вы. Но опытные кликеры пользуются специальными программами для быстрого копирования ссылок, и могут делать по 100-200 заданий в день, а это уже приличная сумма. Следует отметить, что есть задания по кликам в которых нужно посещать сайт с IP другой страны, например, США, Германии, Канады и т.д. И для этого вовсе не обязательно ехать в эту страну. Всего лишь нужно установить правильный прокси сервер (программу по смене IP) или анонимайзер, и Вы "окажитесь", например, в США всего за пару минут. За клики по зарубежной рекламе платят больше чем за клики стран России, Украины или Белоруссии. Это обусловлено спецификой рынка рекламы. На таком задании Вы сможете заработать уже 5 центов или 5-10 рублей.

Что мы имеем? Если Вы располагаете свободным временем, скажем 2-3 часа в день, то сможете выполнять в среднем по 50 заданий в день. Если задания зарубежные, то это по 5 центов (0,05$) за задание.Умножаем 50 на 0,05, получаем 2,5$. Если работать каждый день, то имеем 75$ в месяц, сидя за компьютером. На всех упомянутых сайтах есть реферальная система. Проще говоря, если Вы приведете друга то будете получать 5-10 процентов от его заработка. Эти деньги будут Вам начисляться автоматически. Чем больше друзей, тем больше процентов Вы получите. Следует также сказать, что для того, чтобы получить заработанные деньги, нужно создать электронный кошелек в таких системах как Яндекс деньги, Киви, Вебмани или Пауер.

Заработать на кликах в интернете не сложно. Сумма, которую мы насчитали, очень приблизительна и может отличаться, как в большую сторону, так и в меньшую. Все зависит от Вашего труда, упорства, опыта и потраченного времени. Все другие заработки в интернете вы всегда найдете на этом сайте . Удачи в заработке на кликах.

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