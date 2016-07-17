Как SEO-компании манипулируют заказчиками

17.07.2016



Автор: Константин Носков

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Современный рынок услуг по продвижению сайтов во всемирной сети довольно богат предложениями и гарантиями высокого качества. Однако, нередки случаи нечестного сотрудничества и манипуляции оптимизаторами своих заказчиков с целью получения большой, но легкой прибыли.

Самый надежный способ работы – самостоятельная раскрутка веб-страниц. Но далеко не каждый бизнесмен осведомлен о текущем рынке SEO-услуг. Разберемся с основными уловками по SEO-продвижению вместе с probusiness.by и cropas.by . Этим и пользуются нечестные seo-компании, вынуждая владельцев сайтов переплачивать за свои услуги.

Классические уловки SEO-оптимизаторов:

1. Гарантированный результат. Ни одна поисковая система не станет распространять свои алгоритмы и методы ранжирования веб-страниц. Seo-специалисты могут лишь предполагать всевозможные варианты и проверять их действие на собственных сайтах и объектах заказчиков. Но не факт, что если применяемый способ действует в одном конкретном случае, то его можно применять и для всех других проектов. Большинство seo-компаний осмеливаются дать стопроцентную гарантию заказчику на высшие позиции в выдаче поисковых систем. Нельзя утверждать, что это обман, но следует учитывать, что первая страница поисковой выдачи – это лишь десять строк. Очевидно, что все желающие здесь не уместятся.

2. Оптимизация по низкочастотным (наименее популярным) запросам. Самые популярные запросы трудно поддаются продвижению. Например, запрос «часы». А вот для запроса «наручные женские золотые часы» продвижение происходит гораздо легче и дешевле. Наполнив работу некоторым количеством подобных фраз, оптимизаторы предоставляют заказчику красивую картинку с результатом, и выставляют за свою работу внушительные счета, будто продвинули популярный запрос.

3. Обещания фиксации веб-сайта на топовых позициях поисковых систем навсегда. Такую гарантию не могут дать даже самые опытные профессионалы. Поскольку на место в рейтинге влияет очень большое количество факторов, от активности конкурентов, до сбоя базы поиска и смены алгоритма ранжирования поисковика, от чего невозможно застраховаться. По этому же принципу нельзя гарантировать и нахождение веб-страниц на верхушке рейтинга 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

4. Отсутствие четкого плана работы и стратегии продвижения. Еще одна уловка seo-манипуляторов заключается в том, что с заказчика взымается регулярная оплата за оказываемые услуги, но при этом, сайт не развивается вовсе, а подрядчик занимается лишь скупкой ссылок с чужих сайтов на свой. Стратегия заключается в том, оптимизатор максимально оттягивает момент отказа заказчика от его услуг, понимая, что произвести оптимизацию контента не может, но в то же время, не хочет терять прибыльного клиента. А клиенту стоит понимать, какая часть бюджета идет на приобретение ссылок, а какая на непосредственную работу над сайтом.

5. Короткие сроки повышения рейтинга веб-сайта. Бывают случаи, когда оптимизатор требует дополнительную плату за скорость проведения операции продвижения сайта. Как правило, в короткие сроки на топовые позиции выводятся только низкочастотные запросы. Для качественной работы и завоевания доверия поисковиков потребуется два-три месяца.

6. Тарифы на продвижение. Бывает и так, что компания берет за оптимизацию по 5 запросам одну плату, а по 10 – в два раза большую. На самом деле, количество слов никакого отношения к ценообразованию и продуктивности не имеет. Самый основной фактор – конкуренция. Семь высоко конкурентных слов могут стоить в разы дороже, чем двадцать семь не конкурентных.

7. Привязка к трафику. Весьма дорогостоящая услуга, не каждому по карману. Но и здесь есть способы манипуляции заказчиком. Например, продвижение веб-сайта по широкому семантическому ядру, с использованием не только продающих запросов, но и информационных. Трафик будет повышен, деньги будут уплачены. Но, приведет ли такое продвижение к повышению продаж? Если seo-компания не уделяет внимание аналитике, то вряд ли можно указать, какие запросы повысят продажи. Нередки случаи, когда действуют старые запросы, которые были еще до начала сотрудничества с seo-специалистами. Но мошенники не спешат указать на этот факт заказчику, получая незаслуженную прибыль.

8. Нечестные способы продвижения. Например, с помощью автоматических сервисов приобретения ссылок. Автоматизация в данном случае может ухудшить позиции веб-страницы в выдаче поисковика, а то и вовсе исключить сайт из поисковой базы навсегда.

Продвижение сайтовПредугадать мошенничество сложно, но часто сами заказчики провоцируют такое поведение продвиженцев своей неграмотностью. Известный факт в любой сфере деятельности: чем меньше клиент знает о продукции, тем проще его обмануть. Чаще всего подбором seo-специалистов для оптимизации сайта компании занимаются сотрудники рекламного отдела. Вникать во все подробности популяризации сайта у них нет ни времени, ни желания.

Для избегания подобных неприятностей, следует с особой тщательностью подойти к выбору специалистов, изучив договор о сотрудничестве, отзывы клиентов и прочее.

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