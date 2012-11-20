MINI Cooper передразнивает светофоры

18.07.2016



Автор: Константин Носков

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Австрийское рекламное бюро Gewista Urban Media (Вена) совместно с местным представительством MINI Cooper реализовали весьма креативную идею, призванную содействовать продвижению на рынок известного английского бренда.

Новые цветовые решения MINI нашли свое отражение в высокотехнологичных билбордах в центре австрийской столицы, где отмечается наиболее плотный трафик дорожного движения. Крупномасштабные щиты наружной рекламы разместились в непосредственной близи от светофоров. Инженерам удалось синхронизировать прокрутку изображений с актуальным сигналом светофора и при загорании того или иного цветового сигнала на щите также меняется изображение автомобиля, становясь зеленым, желтым и красным. «Это – красный или, как мы называем – пылающий красный», - читается на билборде при загорании запрещающего сигнала. Авторы рекламы установили также «вулканический оранжевый» цвет, соответствующий желтому сигналу светофора и «британский гоночный зеленый» для разрешающего сигнала.

Передразнивая светофоры, наружная реклама вызывают улыбку у скучающих в пробках водителей, поднимая тем самым настроение, а также одновременно призваны напомнить водителям о «резвости и ловкости классического MINI Cooper». Таким образом, вслед за мерцающими баннерами интернета появились световые рекламные щиты на жорогах.

Интересное решение бюро Gewista Urban Media высоко оценили специалисты, креативная реклама уже отмечена премией «Epica Award» как лучшая наружная реклама. В то же время, эта концепция вызвала ряд резкий высказываний, суть которых сводится к «визуальным помехам» и соответственно к проблемам безопасности дорожного движения. И все же большинство сходятся в одном: красочные билборды «просто радуют глаз и вряд ли способны застопорить движение транспорта».

Состав творческой группы:

Media: Outdoor, Billboard, Poster, Transportation & Vehicles

Market: Austria

Agency: Demner, Merlicek & Bergmann

Account: Supervisor Christin Herrnberger

Creative Director: Mag. Francesco Bestagno

Art Director: Marian Grabmayer

Production: Gewista Urban Media

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