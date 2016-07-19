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Печать квартальных календарей

Журнал о рекламе
19.07.2016

Автор: Константин Носков
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Календари на сегодняшний день считаются самой востребованной, популярной рекламной продукцией, так как в них содержится специальная информация, необходимая всем людям, как домохозяйкам, так и бизнесменам, студентам и политикам.

За счет этого у маркетологов есть большие возможности по части распространения данных о фирме среди клиентов и деловых партнеров под предлогом вручения презентов и всевозможных сувениров.

Процесс подготовки и производства изделий

В зависимости от типа календаря, его производство может состоять из нескольких этапов:

- Процедура разработки оригинала макета – опытные специалисты могут предложить пару вариантов календарной сетки, установить логотипы, подогнать размеры, учитывая поле для печати, выбрать цветовую гамму подложки в том или другом стиле, у заказчиков есть прекрасная возможность предложить личный дизайн.

- Процедура допечатной подготовки – вывод пленки, производство матриц, прочее

- Печать самого тиража;

- Послепечатная работа.

Что же касается количества и вида таких процедур, то они могут быть определены структурой определенного заказа.

Квартальные календари, их стоимость

Безусловно, клиенту всегда не терпится узнать цену предлагаемых услуг. Сегодня с этим делом не может возникать никаких дополнительных вопросов, так как благодаря сайту http://www.calendarey.net/calendars/nastennye_kalendari/kvartalnye_kalendari/ и специальному калькулятору, который на нем находиться, можно высчитать стоимость разработки того или другого типа календарей.

В наше время немалым спросом пользуются и карманные перекидные календари. Они также могут быть изготовлены любого дизайна с нейтральным изображением или логотипом компании. Если клиент сможет предоставить свой макет, то рабочий процесс станет намного проще.

Печать квартальных календарей сегодня производится с применением самых современных технологий, поэтому высочайшее качество продукции гарантировано клиентам.

Если же заказчики пожелают заказать настенный квартальный календарь, то здесь также могут рассматриваться самые различные предложения, весьма оригинальные идеи, которые будут иметь отношения к дизайну самого изделия.

Календари могут быть напечатаны и небольшими партиями, если того пожелает заказчик. Для этого специалисты используют метод цифровой печати, благодаря которому можно произвести небольшой тираж.

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