На какую рекламу выгоднее всего тратить деньги?

27.07.2016



Автор: Константин Носков

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Из-за большого количества видов рекламы многие рекламодатели теряются в выборе. Какую же можно считать самой эффективной? На что стоит тратить свои деньги?

Эти вопросы вполне логичны, поэтому стоит поговорить о том, какая именно реклама сегодня дает желаемый результат, и какую роль играет дизайн рекламы дизайн рекламы Punk You Brands. Для этого придется рассмотреть различные варианты, которые подходят для реализации поставленных задач.

Эффективные виды рекламы

Начнем, пожалуй, с привычного формата, который мы ежедневно привыкли видеть в городских условиях – это всеми нами любимая наружная реклама. Несмотря на то, что появилась она много лет назад, благодаря размещению в самых удобно обозреваемых местах городов она непроизвольно привлекает внимание огромного количества прохожих, которые невольно знакомятся с рекламной информацией. При этом заказать билборд или вывеску сегодня не так уж и дорого, а эффект будет весьма впечатляющим.

Если говорить про рекламу в Сети, то тут однозначно выигрывает контекстная реклама. Ее основные преимущества:

- показывается исключительно целевой аудитории;

- деньги списываются за реальные действия (либо за показ рекламы, либо за клик по баннеру);

- доступные расценки;

- возможность редактировать условия показа, регулируя эффективность;

- простота настройки.

В итоге любой рекламодатель даже с ограниченным бюджетом может позволить себе продвигать свой продукт в Сети, рассчитывая при этом на определенную отдачу.

Именно в эти два вида рекламы сегодня выгоднее всего вкладываться финансово. Неважно, на какой стадии становления находится бизнес, так как в любом случае эффект от вложений гарантирован. Можно и совмещать эти два вида рекламы, что только усилит отдачу, поскольку много рекламы не бывает, особенно если ее создание доверить профессионалам.

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