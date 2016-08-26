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Эффективная реклама, которая не требует никаких затрат

Журнал о рекламе
26.08.2016

Автор: Константин Носков
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В наш век огромной конкуренции реклама играет важнейшую роль. Она должна быть разнообразной и, если позволяет бюджет, должна охватывать как можно большее количество ее источников.

Дело это довольно-таки затратное, но если подумать, то в некоторых случаях можно обойтись почти без затрат. Каждая компания покупает http://pack-land.ru/ упаковочные материалы, а ведь и они могут быть дополнительным источником рекламы, причем практически бесплатным.

Упаковка может представлять собой:

- картонные коробки;

- пленку полиэтиленовую;

- стрейч пленку;

- скотч и многие другие материалы.

Кто-то может использовать и все перечисленные материалы, но чаще всего используют лишь несколько из них. Способ рекламы довольно прост – это нанесение логотипа компании с контактными данными на тот или иной материал. Продукция в связи с этим станет дороже, но не сильно, зато взамен вы получаете рекламу, которую смогут увидеть многие.

Если проследить путь какого-либо товара от производства к конечному потребителю, то можно порой удивиться через сколько транспортных средств, складов и человеческих рук он проходит. Для человека, не связанного с логистикой будет шоком узнать, что только склады и распределительные центры могут достигать десятка и легко превышать его, что уж тут говорить о транспортных средствах, а уж тем более людях так или иначе связанных с грузом.

Один из материалов 100% встречается на любом складе – это клейкая лента. Ее стоимость невысока, поэтому купить http://pack-land.ru/skotch-upakovochnij/skotch-s-logotipom-klejkaya-lenta скотч с логотипом в рекламных целях обязана каждая компания, которая хочет увеличить количество своих клиентов.

Таким образом, это дополнительный способ рекламы наряду со средствами массовой информации, но выгодно отличающийся своей дешевизной. Рекламу в СМИ может себе позволить далеко не каждый, поэтому для небольших компаний это отличный способ увеличить аудиторию своих клиентов и даже расширить их географию, а ведь выход на новые рынки позволяет дать толчок к экспоненциальному росту бизнеса. Наносите логотип на упаковочные материалы и получайте новых клиентов практически без затрат!

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