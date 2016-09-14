Безбумажная бухгалтерия: как ее организовать. Бухгалтерские и юридические аспекты

14.09.2016



Автор: Константин Носков

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Портал adline.by и бухгалтерский сервис «Делай Свое Дело» приглашают руководителей организаций, работающих в сфере b2b, на бесплатную консультацию.

У Вас 100 актов в месяц? А может и больше: 200 или даже 500? И вы их все печатаете и развозите клиентам? Или отправляете по почте? А потом долго проверяете: все ли документы вернулись?

А вы считали, сколько стоит отправка одного письма клиенту? А ведь это немалые деньги.

Мы предлагаем оставить деньги себе!

На нашей консультации мы расскажем, как организовать работу так, чтобы все письма отправлялись по электронной почте клиенту с ЭЦП и имели юридическую силу.

Консультацию проведет Маргарита Новосельцева – учредитель бухгалтерских компаний “Райкири” и “Делай Свое Дело”. Главный бухгалтер с опытом работы более 10 лет и опытом налогового и бухгалтерского консалтинга более 7 лет. Автор полезных статей, спикер семинаров и конференций, а также обучающих курсов на различных площадках для малого и среднего бизнеса. В клиентском портфеле более 100 компаний.

Ждем Вас 21 сентября в 15:00 в бизнес-клубе Imaguru (ул. Фабрициуса 4)

Регистрация на консультацию здесь: http://eventer.by/bezbumazhnaya-buhgalteriya-kak-ee-organizovat-2

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