Хороший сайт – успешное развитие бизнеса

Создание и продвижение сайта - возможность повысить узнаваемость проекта и значительно расширить аудиторию потенциальных клиентов для компании любой сферы деятельности.
Создание сайтов трудоемкий процесс, в котором в равной степени важны знания, опыт, талант и способность понимать ключевые цели клиента. Функционал и дизайн ресурса разрабатывается сугубо индивидуально - в зависимости от особенностей бизнеса и основных задач сайта. Различают несколько основных условных разновидностей сайтов:
- сайт-визитка;
- корпоративный веб-ресурс;
- интернет-магазин;
- форум;
- новостной или информационный портал;
- промо-сайт.
Кроме того, специалисты разделяют все сайты на две большие группы - статические и динамические. Первые имеют определенный набор постоянных страниц. Вся информация на них является закрепленной. Особенностями сайтов данного типа является быстрая загрузка и минимальные требования к серверу. По сути, это наиболее бюджетное решение.
Динамические сайты позволяют обновлять и менять контент самостоятельно, добавлять отзывы, оформлять заказы и другой контент. Они работают на основе установленных CMS систем и все управление происходит через их интерфейс. Некоторые веб-студии разрабатывают свои собственные CMS системы. Динамичные сайты являются наиболее функциональными, но и стоят значительно дороже.
Этапы создания
Разработка веб-сайта осуществляется в несколько этапов:
- маркетинговое планирование;
- прототипирование, создание плана структуры сайта (навигация, разделы и пр.);
- разработка дизайна;
- верстка макета;
- программинг, создание шаблонов для CMS;
- разработка программных модулей для расширения функциональности;
- добавление на сайт текстовой информации и изображений;
- тестирование сайта на предмет его соответствия заданию заказчика;
- выкладывание в интернет готового проекта.
Для улучшения продающих характеристик сайта важно систематично анализировать его работу: вести постоянный мониторинг, улучшать юзабилити веб-сайта, а также заниматься его продвижением в поисковых системах, иначе ресурс останется без посетителей.
Регистрация доменного имени
Доменное имя, как правило, стараются сделать созвучным с названием самой компании. Так гораздо проще находить сайт в интернете. Если же выбранный домен оказывается занятым, можно попробовать зарегистрировать его в другой доменной зоне. Например, вместо занятого qwerty.ru можно зарегистрировать домен qwerty.com.
Критерии качественного сайта
Как определить, насколько качественным является созданный сайт? Помимо внешней привлекательности и удобства, существует ряд критериев профессиональной работы в данной сфере. Считается, что хорошие сайты справляются со следующими задачами:
- Зарабатывают деньги. Они решают конкретные маркетинговые задачи и являются эффективным инструментом повышения узнаваемости бренда, формирования положительного имиджа компании и привлечения новых клиентов.
- Улучшают отдачу от рекламных расходов за счет высокой эффективности, которая значительно превосходит показатели стоимости привлечения одного клиента с помощью телевидения, наружной рекламы и других традиционных методов.
- Являются функциональными, удобными, надежными и недорогими в содержании.
- Защищены от взломов благодаря специальным технологиям, используемым при разработке программной части сайта.
Чтобы понять, справится ли с этими задачами выбранная вами веб-студия, всегда следует пообщаться с ее специалистами, по возможности, с клиентами. Не менее важно самим определить главную цель сайта и ставить четкие задачи.
Студия интернет маркетинга Силуэт, Санкт-Петербург http://www.siluetstudio.com
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