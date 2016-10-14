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Хороший сайт – успешное развитие бизнеса

Журнал о рекламе
14.10.2016

Автор: Константин Носков
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В нынешних реалиях качественный веб-сайт является одним из самых важных инструментов продвижения компании или проекта, торговой площадкой, «электронным офисом».

Создание и продвижение сайта - возможность повысить узнаваемость проекта и значительно расширить аудиторию потенциальных клиентов для компании любой сферы деятельности.

Создание сайтов трудоемкий процесс, в котором в равной степени важны знания, опыт, талант и способность понимать ключевые цели клиента. Функционал и дизайн ресурса разрабатывается сугубо индивидуально - в зависимости от особенностей бизнеса и основных задач сайта. Различают несколько основных условных разновидностей сайтов:

- сайт-визитка;
- корпоративный веб-ресурс;
- интернет-магазин;
- форум;
- новостной или информационный портал;
- промо-сайт.

Кроме того, специалисты разделяют все сайты на две большие группы - статические и динамические. Первые имеют определенный набор постоянных страниц. Вся информация на них является закрепленной. Особенностями сайтов данного типа является быстрая загрузка и минимальные требования к серверу. По сути, это наиболее бюджетное решение.

Динамические сайты позволяют обновлять и менять контент самостоятельно, добавлять отзывы, оформлять заказы и другой контент. Они работают на основе установленных CMS систем и все управление происходит через их интерфейс. Некоторые веб-студии разрабатывают свои собственные CMS системы. Динамичные сайты являются наиболее функциональными, но и стоят значительно дороже.

Этапы создания

Разработка веб-сайта осуществляется в несколько этапов:

- маркетинговое планирование;
- прототипирование, создание плана структуры сайта (навигация, разделы и пр.);
- разработка дизайна;
- верстка макета;
- программинг, создание шаблонов для CMS;
- разработка программных модулей для расширения функциональности;
- добавление на сайт текстовой информации и изображений;
- тестирование сайта на предмет его соответствия заданию заказчика;
- выкладывание в интернет готового проекта.

Для улучшения продающих характеристик сайта важно систематично анализировать его работу: вести постоянный мониторинг, улучшать юзабилити веб-сайта, а также заниматься его продвижением в поисковых системах, иначе ресурс останется без посетителей.

Регистрация доменного имени

Доменное имя, как правило, стараются сделать созвучным с названием самой компании. Так гораздо проще находить сайт в интернете. Если же выбранный домен оказывается занятым, можно попробовать зарегистрировать его в другой доменной зоне. Например, вместо занятого qwerty.ru можно зарегистрировать домен qwerty.com.

Критерии качественного сайта

Как определить, насколько качественным является созданный сайт? Помимо внешней привлекательности и удобства, существует ряд критериев профессиональной работы в данной сфере. Считается, что хорошие сайты справляются со следующими задачами:

- Зарабатывают деньги. Они решают конкретные маркетинговые задачи и являются эффективным инструментом повышения узнаваемости бренда, формирования положительного имиджа компании и привлечения новых клиентов.
- Улучшают отдачу от рекламных расходов за счет высокой эффективности, которая значительно превосходит показатели стоимости привлечения одного клиента с помощью телевидения, наружной рекламы и других традиционных методов.
- Являются функциональными, удобными, надежными и недорогими в содержании.
- Защищены от взломов благодаря специальным технологиям, используемым при разработке программной части сайта.

Чтобы понять, справится ли с этими задачами выбранная вами веб-студия, всегда следует пообщаться с ее специалистами, по возможности, с клиентами. Не менее важно самим определить главную цель сайта и ставить четкие задачи.

Студия интернет маркетинга Силуэт, Санкт-Петербург http://www.siluetstudio.com

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