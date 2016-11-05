Сквозная аналитика и коллтрекинг - новое слово в теории и практике продаж

Сквозная аналитика представляет собой эффективный инструмент интернет маркетинга. Она исследует результативность рекламных компаний, беря за основу продажу определенных товаров. Преимуществом выступает возможность отследить эффективность вложений в рекламу.

Здесь клиенту представлено не число кликов, запросов и заявок (лидов), а непосредственное количество продаж. Система анализирует расходы на компанию и ее отдачу, прямо отвечая на вопрос: успешна ли избранная стратегия.

Платформы позволяют отказаться от услуг маркетологов, супервайзеров, разработчиков соответствующего софта. Весь функционал идет в рамках сервиса, позволяя получить информацию о целесообразности рекламных вложений, а попутно сократить расходы на персонал. Удобство и лояльная ценовая политика превратили сквозной анализ в инструмент доступный компаниям любого формата. Некоторое время назад воспользоваться им могли лишь крупные игроки.

Сквозная аналитика в практике рекламных агентств

Рекламные фирмы в большинстве стараются обходиться без анализа. Их политика сводится к двум причинам. Во первых сквозная аналитика предусматривает кропотливую работу специалистов. Заказчик того или иного проекта не вкладывает в их проведение денег, а неоплачиваемая работа выполнению не подлежит. Другой причиной выступает возможность клиента отследить насколько эффективно израсходованы потраченные на рекламу средства. Для многих агентств эта информация носит щекотливый характер. Именно поэтому коммерческим компаниям и предпринимателям рекомендуется использовать сервисы сквозной аналитики, например

- Google Universal Analytics;

- Roistat;

- CoMagic;

- PrimeGate;

И другие платформы. Часть из них функционирует на бесплатной основе, другие требуют вложений, которые впрочем, быстро окупаются. В перечень инструментов входит и коллтрекинг, представляющий собой анализ телефонных звонков, аналогичный исследованию веб запросов.

Сквозная аналитика и коллтрекинг. Решение проблем

Основным преимуществом технологии выступает возможность рассмотреть весь путь продажи от компьютерного или телефонного запроса до непосредственной покупки. Самые совершенные платформы отслеживают реализацию даже в оффлайн магазинах, причем неважно используется банковская карта или наличные деньги. При грамотной настройке сквозная аналитика и коллтрекинг стимулируют повторные продажи, посредством отправке клиенту автоматических сообщений о скидках, акциях, бонусах и.т.д.

Потенциальные покупатели распределяются по целевым группам, а платформа постоянно анализирует их интересы. Функционал аналитических платформ, зависит от конкретного продукта. Платные образцы просты в эксплуатации, позволяя обходиться своими силами. Подключайтесь!

© ADline.by