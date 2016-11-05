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Сквозная аналитика и коллтрекинг - новое слово в теории и практике продаж

Журнал о рекламе
05.11.2016

Автор: Константин Носков
Комментариев: 2

Сквозная аналитика представляет собой эффективный инструмент интернет маркетинга. Она исследует результативность рекламных компаний, беря за основу продажу определенных товаров. Преимуществом выступает возможность отследить эффективность вложений в рекламу.

Здесь клиенту представлено не число кликов, запросов и заявок (лидов), а непосредственное количество продаж. Система анализирует расходы на компанию и ее отдачу, прямо отвечая на вопрос: успешна ли избранная стратегия.

Платформы позволяют отказаться от услуг маркетологов, супервайзеров, разработчиков соответствующего софта. Весь функционал идет в рамках сервиса, позволяя получить информацию о целесообразности рекламных вложений, а попутно сократить расходы на персонал. Удобство и лояльная ценовая политика превратили сквозной анализ в инструмент доступный компаниям любого формата. Некоторое время назад воспользоваться им могли лишь крупные игроки.

Сквозная аналитика в практике рекламных агентств

Рекламные фирмы в большинстве стараются обходиться без анализа.  Их политика сводится к двум причинам. Во первых сквозная аналитика предусматривает кропотливую работу специалистов. Заказчик того или иного проекта не вкладывает в их проведение денег, а неоплачиваемая работа выполнению не подлежит. Другой причиной выступает возможность клиента отследить насколько эффективно израсходованы потраченные на рекламу средства. Для многих агентств эта информация носит щекотливый характер. Именно поэтому коммерческим компаниям и предпринимателям рекомендуется использовать сервисы сквозной аналитики, например

- Google Universal Analytics;

- Roistat;

- CoMagic;

- PrimeGate;

И другие платформы. Часть из них функционирует на бесплатной основе, другие требуют вложений, которые впрочем, быстро окупаются. В перечень инструментов входит и коллтрекинг, представляющий собой анализ телефонных звонков, аналогичный исследованию веб запросов.

Сквозная аналитика и коллтрекинг. Решение проблем  

Основным преимуществом технологии выступает возможность рассмотреть весь путь продажи от компьютерного или телефонного запроса до непосредственной покупки. Самые совершенные платформы отслеживают реализацию даже в оффлайн магазинах, причем неважно используется   банковская карта или наличные деньги. При грамотной настройке сквозная аналитика и коллтрекинг стимулируют повторные продажи, посредством отправке клиенту автоматических сообщений о скидках, акциях, бонусах и.т.д.

Потенциальные покупатели распределяются по целевым группам, а платформа постоянно анализирует их интересы.  Функционал аналитических платформ, зависит от конкретного продукта. Платные образцы просты в эксплуатации, позволяя обходиться своими силами. Подключайтесь!

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Комментарии (2)

Musya Сообщений: 1 Репутация: 0 Musya | 09.11.2016 12:19 0
Не совсем понятно, как отслеживание звонков и инструменты веб-аналитики работают вместе? Допустим, мне позвонили, как я могу связать эту информацию с тем, что происходит у меня на сайте?
Andrew Сообщений: 1 Репутация: 0 Andrew | 10.11.2016 10:49 0
Отлично они работают вместе) Допустим есть какой-то сервис коллтрекинга у вас (Roistat, Сomagic, еще Ringostat, но не уверен, что он есть в Беларуси - главное, чтобы качественный). Он не просто отслеживает звонки, но еще и передает дальше данные о них прямо в Гугл Аналитикс. Вот поэтому и удобно. Вы видите не только, какие у вас заявки и т.д., а еще все, что связано со звонками. Единственное, тут надо выбирать такой сервис, который разные их типы передает, а не все звонки, как одно событие. Поэтому если будете выбирать сервис, об этом обязательно спрашивайте.

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Andrew Andrew Сквозная аналитика и коллтрекинг - новое слово в теории и практике продаж
Отлично они работают вместе) Допустим есть какой-то сервис коллтрекинга у вас (Roistat, Сomagic, еще Ringostat, но не уверен, что он есть в Беларуси - главное, чтобы качественный). Он не просто отслеживает звонки, но еще и передает дальше данные о них прямо в Гугл Аналитикс. Вот поэтому и удобно. Вы видите не только, какие у вас заявки и т.д., а еще все, что связано со звонками. Единственное, тут надо выбирать такой сервис, который разные их типы передает, а не все звонки, как одно событие. Поэтому если будете выбирать сервис, об этом обязательно спрашивайте.
Musya Musya Сквозная аналитика и коллтрекинг - новое слово в теории и практике продаж
Не совсем понятно, как отслеживание звонков и инструменты веб-аналитики работают вместе? Допустим, мне позвонили, как я могу связать эту информацию с тем, что происходит у меня на сайте?
odyvan4ik odyvan4ik В рекламе Samsung Galaxy S7 знаменитости жалуются на недостатки iPhone и Apple Watch
Реклама - это мощное оружие. Сейчас конечно сложнее конкурировать, потому что появилось очень много китайских бюджетных брендов. Многие, конечно, возмущаются на счет iPhone из-за высокой цены. Но те, кто ценит качество, в любом случае отдадут предпочтение "яблочным" девайсам. У меня вот сейчас iPhone 6s plus, экран только меняла, потому что родной разбился. Купила вот такую https://gmart.com.ua/parts/displejnyj-modul-lcd-tachskrin-steklo-v-sbore-iphone-6s-plus-belyj новую готовую сборку и смартфон опять как новый. Разве это плохо? Я более чем довольна своим телефоном. Не променяю его на китайские андроиды.
Иван Зубков Иван Зубков Оператор Virgin Mobile высмеял смену гражданства Жераром Депардье
Александр Дешковец Александр Дешковец Что такое рекламные сувениры?
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