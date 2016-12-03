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Медиафасады – революция в наружной рекламе

Журнал о рекламе
03.12.2016

Автор: Константин Носков
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Жизнь в крупных городах не затихает ни на мгновение, их ярко освещенные ночные улицы манят и завораживают многообразием красок и огней.

Так, настоящим прорывом в мире наружной рекламы и дизайна стал медиафасад. Он не только транслирует рекламу и привлекает внимание туристов, клиентов и потенциальных покупателей, но и скрывает недостатки архитектуры, украшает облик города.

Описание

Медиафасадами называют гибкие светодиодные экраны, которые чаще всего крепятся на наружную поверхность здания. Благодаря интересным инженерным решениям, они отлично вписывают в окружающую городскую среду. Особенно эффектно они смотрятся на высоких небоскребах из стали и бетона, при этом параллельно обеспечивая яркую ночную подсветку.

Данные конструкции состоят из множества ламелей и собираются из разных по размеру кластеров. Это позволяет делать их сферическими или ломанными, таким образом вписывая в постройку любой формы.

Преимущества

Есть несколько причин, почему медиафасады пользуются сегодня популярностью:

1. Удаленное администрирование и простое управление, которое позволяет даже объединять объекты в одну локальную сеть, управляемую с одного компьютера.

2. Многозадачность. Одновременно на экранах могут транслироваться спортивные мероприятия в прямом эфире, онлайн-программы и репортажи, а также тексты и изображения. Очень часто на табло поступает оперативная информация о погоде, пробках, курсах валют и т.д.

3. Очень легкий вес, не отражающийся на прочности и долговечности изделия (срок службы не меньше 5-6 лет).

4. Экологичность.

5. Возможность круглогодичного использования.

6. Практически неограниченное количество памяти.

Купить медиафасад – значит приобрести перспективную рекламную площадь, что окупится уже через полгода применения. Ведь данная конструкция позволяет воплотить любые фантазии клиента и дизайнера!

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