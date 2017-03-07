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Дайан Крюгер: женщина, которой можно восхищаться

Журнал о рекламе
07.03.2017

Автор: Константин Носков
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Ожидание праздника нередко будоражит не хуже самого торжества, а потому в суете подготовки к 8 марта не забывайте подпитываться приятными эмоциями.

Проще всего получить их, смотря хорошее кино. Например, такое, где есть не только интересный сюжет, но и женщина, которой хочется любоваться: красивая, сильная, волевая. Такая как Дайан Крюгер, родившаяся в 1976 году в Германии.

Начав в 1991 году карьеру модели, Дайан быстро была замечена профессионалами из мира искусства. Не пройдя кастинг на роль Лилу в «Пятом элементе», она сумела получить совет Люка Бессона сменить фамилию и учить французский. Настоящая известность пришла к Дайан после ее съемок в первом американском кино «Одержимость» https://www.ivi.ru/watch/105625/description. Кино, в котором она сыграла Лизу, девушку, которая была намеренно разлучена с возлюбленным по коварному замыслу подруги, получило положительные отзывы зрителей и критиков. Ну а дальше Дайан оставалось лишь принимать предложения и выбирать из них те, что были наиболее интересными.

В том же 2004 году Крюгер сыграла самую прекрасную женщину в древней истории — Елену Прекрасную. Для роли в фильме «Троя» девушке пришлось немного поправиться — с 48 до 55 килограммов, так как режиссер представлял себе Елену как обладательницу немногим более округлых форм. На кастинге актриса смогла обойти более трех тысяч других голливудских красавиц, причем в ее пользу сыграла ее небольшая на тот момент известность. В том же 2004 на экраны вышел фильм «Сокровища нации» с Николасом Кейджем в главной роли. Ее героиня Эбигейл получалась столь органичной, выразительной и запоминающейся, что Дайан была номинирована на премию «Сатурн». Хотя, конечно, дело не только и не столько в везении: к каждой роли Крюгер подходит крайне ответственно, вкладывая в нее все силы и талант, и в Голливуде девушку искренне считают трудягой. Дайан Крюгер очень яркая актриса, и наблюдать за тем, как она вживается в каждую роль, всегда увлекательно.

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