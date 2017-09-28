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Промокоды и купоны интернет-магазинов в Беларуси

Журнал о рекламе
28.09.2017

Автор: Константин Носков
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Появление интернета совершило революцию в сфере общения – теперь люди с разных концов планеты могут общаться в любое время бесплатно и беспрепятственно. Традиционный шопинг тоже коренным образом изменился с появлением сети – большинство людей сейчас делают покупки, сидя в любимом кресле у компьютера.

Специальные сервисы помогают покупателям делать выгодные приобретения, пользуясь купонами и промокодами, а интернет-магазинам - привлекать новых покупателей и делать из них постоянных клиентов.

PromokodClub.com собирает акционные предложения от популярных онлай-магазинов и дает пользователям возможность заниматься шопингом с удовольствием. И купон, и промокод позволяют сразу получить выгоду – сделать покупку с существенной скидкой.

Следя за предложениями от магазинов (благодаря ПромокодКлубу делать это очень удобно, потому что все предложения сосредоточены на одном сайте), можно экономить на всем – покупать со скидкой электронику, брендовую одежду, товары для дома, игрушки, заказывать дешевые авиабилеты и бронировать номера в гостиницах по минимальным ценам.

Скидки, распродажи, промокоды появились в результате огромной конкуренции между онлайн-магазинами. Магазинам нужны новые клиенты, а люди хотят заниматься комфортным шопингом с выгодой для себя. ПромокодКлуб отбирает наиболее интересные предложения от таких известных в Беларуси магазинов, как lamoda.by, Wildberries, RAM.by, 21vek.by, AliExpress,  и многих других.

На сайте можно найти предложения от популярного сервиса booking.com, который занимается продажей дешевых авиабилетов и предлагает клиентам недорогое бронирование номеров в отелях. Это особенно удобно для тех, кто часто ездит в деловые командировки и любителей путешествовать и планировать маршруты самостоятельно.

Черная Пятница – самая громкая распродажа года

Наслышаны о Black Friday сегодня все, даже те, кто еще ни разу не участвовал в акции. В последнюю пятницу ноября модные бутики и крупные интернет-магазины устраивают грандиозную распродажу коллекций уходящего года. Цены на многие товары снижаются до 90%. Для многих это шанс купить то, о чем мечтал весь год, практически за бесценок.

Сервис готовится к этому знаменательному событию, собирая самые выгодные и интересные предложения от наиболее известных магазинов.

Преимущества посещения сайта PromokodClub.com

Хотя магазины по рассылке информируют клиентов об акциях  и распродажах, возможности рассылки гораздо уже предложений, которые предлагают сайты промокодов. Promokodclub.com знакомит пользователей с самыми свежими предложениями, предлагая купоны и промокоды на товары различных категорий. Если вы хотите оптимизировать свои расходы, не тратить время на поиски нужных товаров, следите за обновлениями на сайте, покупайте больше и тратьте меньше.

Код или купон можно сравнить с пропуском в мир низких цен, научиться пользоваться ими очень просто. Мы упрощаем задачу для магазинов и делаем приятные сюрпризы покупателям:

- сайт доступен в любой день недели, в любое время

- здесь вы найдете актуальные бесплатные купоны и выгодные предложения

- сможете подписаться на рассылку, чтобы не тратить времени на поиск нужных страниц, и получать предложения о скидках в любимых магазинах на e-mail

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